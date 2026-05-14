Территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя – ISW

Кремль продолжает выдвигать максималистские территориальные требования, настаивая на полном выводе украинских войск из Донбасса как условии для любых переговоров. Однако аналитики отмечают, что эти амбиции всё больше расходятся с реальными возможностями россии на поле боя.

Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW) от 13 мая.

Как известно, Кремль продолжает настаивать на выводе украинских войск со всей территории Донбасса как условии для возобновления переговоров по завершению войны. По данным аналитиков, такие требования Москвы свидетельствуют о фактическом закреплении позиции о необходимости уступок со стороны Украины ещё до начала любых новых переговоров.

По данным источников, близких к Кремлю, российский диктатор Путин может выдвигать ещё более широкие территориальные требования в случае потенциального прекращения огня. Министр иностранных дел рф Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что несмотря на контакты с США, переговорный процесс фактически не продвигается.

Аналитики ISW подчёркивают, что территориальные амбиции россии не соответствуют реальной ситуации на фронте. По их оценкам, темпы российского продвижения в Донецкой области остаются медленными, несмотря на значительные ресурсы, которые Москва направляет на это направление.

В частности, с начала 2026 года российские войска смогли продвинуться менее чем на 350 квадратных километров в регионе, тогда как украинская оборона, укрепления и контратаки существенно затрудняют дальнейшее наступление. Бои за так называемый «фортификационный пояс» на Донетчине продолжаются уже месяцами без значительных успехов рф.

В Институте изучения войны также отмечают, что украинские контратаки на юге вынуждают российское командование рассредоточивать силы, что дополнительно ограничивает наступательный потенциал.

Таким образом, по мнению аналитиков, политические заявления Кремля всё больше расходятся с реальными возможностями российской армии на поле боя, что ставит под сомнение достижимость заявленных Москвой территориальных целей.

Напомним, по данным источников, россия и Украина всё меньше верят в возможность возобновления мирного переговорного процесса с участием США. Стороны фактически утратили оптимизм относительно быстрого прогресса, тогда как Москва делает ставку на военное давление, а Киев — на усиление обороны и изменение баланса сил на фронте.

Также, как рассказывали аналитики, россия во время «перемирия» с 9 по 11 мая полностью не прекращала боевые действия и использовала этот период для переброски резервов, накопления сил и усиления атак дронами на отдельных направлениях.

