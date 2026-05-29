Путин заявил, что ситуация на фронте «дает право говорить» о вероятном завершении войны в Украине

Президент рф владимир путин заявил, что нынешняя ситуация на поле боя якобы позволяет говорить о приближающемся завершении войны против Украины, однако конкретных сроков он не назвал.

Заявление диктатора приводят росСМИ.

«Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал российский лидер.

При этом путин заявил, что определять точные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. По его словам, подобные прогнозы делать «не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается».

«Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров», – заявил он.

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

К тому же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

