Стало известно, сколько прифронтовых дорог обустроили антидроновой защитой с начала года

С начала года Государственная специальная служба транспорта уже оборудовала антидроновой защитой 822 километра дорог в прифронтовых областях Украины. При этом специалисты восстановили более 170 километров поврежденных логистических маршрутов.

Об этом министр обороны Михаил Федоров сообщил в Telegram.

12 марта 2026, 13:12 Что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мир В Украине наиболее успешно применяют пять дронов-перехватчиков: Sting, Merops, P1-SUN, Octopus-100 и F7 LITAVR. Подробнее об их характеристиках – на инфографике.

Согласно его словам, в течение мая антидроновая защита появилась на более чем 211 километрах логистических маршрутов, а почти 38 километров поврежденных участков было восстановлено.

Кроме этого, за прошлый месяц специалисты Госспецтрансслужбы обновили еще 115,5 километров автодорог в прифронтовых регионах.

«Это помогает поддерживать устойчивую логистику, быстрое снабжение необходимыми ресурсами, эвакуацию раненых и более безопасное передвижение военных даже под постоянной угрозой атак дронов», – заявил Федоров.

Как отмечает министр обороны, всего с начала года обустроено 822 километра антидроновой защиты логистических маршрутов, а также восстановлено более 170 км поврежденных автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что Госспецтрансслужба перешла на усиленный режим работы по размещению антидроновой защиты на логистических маршрутах вдоль линии фронта и закрыла от оккупантов почти 1200 км дорог.

Напомним, недавно в Украине испытали новую ИИ-турель для борьбы с российскими беспилотниками. Система уже работает на фронте, самостоятельно сопровождает цели и помогает уничтожать дроны.

А в апреле Украина начала внедрение нового уровня «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.

Также Силы беспилотных систем ВСУ впервые в мире сбили вражеский БПЛА типа Shahed дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы.

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