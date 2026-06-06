Стало известно, сколько журналистов погибли на фронте и количество работников СМИ в плену

Национальная безопасность
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Во время Дня журналиста украинские власти поблагодарили медийщиков за работу в военное время и подчеркнули, что с начала вторжения погибли по меньшей мере 130 представителей СМИ.
president.gov.ua

В субботу, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко поблагодарили работников СМИ за работу и отметили, что с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 130 журналистов.

Об этом говорится на их страницах в соцсетях.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил журналистов за их работу, подчеркнув, что именно медиа документируют события войны и помогают фиксировать преступления россии. Он также отметил вклад украинских и иностранных журналистов, которые продолжают работать в условиях войны и информировать мир о событиях в Украине.

«И все мы должны беречь память и чтить вклад в нашу борьбу тех журналистов, которые погибли из-за этой войны», – подчеркнул Зеленский.

Свириденко в своей публикации отметила, что журналисты выполняют особую миссию во время войны. по ее словам, многие медийщики работают рядом с военными, фиксируя события на фронте и деятельность Сил обороны Украины, рискуя собственной жизнью.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения рф погибли по меньшей мере 130 журналистов. Кроме этого, 28 медийщиков до сих пор незаконно удерживают в российском плену.

Напомним, правительство 12 декабря приняло решение о выплатах в случае гибели или ранения журналистов во время выполнения профессиональных обязанностей.

В марте 2026 года сообщалось, что россия совершила 901 преступление против журналистов и медиа в Украине.

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