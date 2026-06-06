На юге оккупанты собрали более 140 тысяч военных – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после работы в подразделениях, действующих на направлениях Южной операционной зоны, принял решение об их дополнительном обеспечении техническими средствами и боеприпасами.
Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Сырского, ситуация на этих направлениях остается динамичной. Активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины.
Главнокомандующий отметил, что на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Примерно такое же количество оккупантов, по его данным, находится на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
«Поддержал инициативы командиров по активным действиям на определенных направлениях. Принял решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами», – заявил Сырский.
Он отдельно подчеркнул, что главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских военных.
Также Сырский сообщил, что пообщался с командующим группировки Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди по поводу развития и применения беспилотных систем.
Напомним, в начале мая Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту.
Также сообщалось, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.
Кроме того, Сырский заявил, что российская армия несет в среднем в 3,5 раза больше потерь в войне, чем Силы обороны Украины.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»