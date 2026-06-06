На юге оккупанты собрали более 140 тысяч военных – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после работы в подразделениях, действующих на направлениях Южной операционной зоны, принял решение об их дополнительном обеспечении техническими средствами и боеприпасами.

Об этом он сообщил в Telegram.

19 мая 2026, 22:50 Сырский заявил, что число наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий украинских защитников за прошедшие сутки впервые превысило число наступательных действий со стороны противника.

По словам Сырского, ситуация на этих направлениях остается динамичной. Активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины.

Главнокомандующий отметил, что на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Примерно такое же количество оккупантов, по его данным, находится на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

«Поддержал инициативы командиров по активным действиям на определенных направлениях. Принял решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами», – заявил Сырский.

Он отдельно подчеркнул, что главным приоритетом при выполнении боевых задач остается сохранение жизни украинских военных.

Также Сырский сообщил, что пообщался с командующим группировки Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди по поводу развития и применения беспилотных систем.

Напомним, в начале мая Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту.

Также сообщалось, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.

Кроме того, Сырский заявил, что российская армия несет в среднем в 3,5 раза больше потерь в войне, чем Силы обороны Украины.

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