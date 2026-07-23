Послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против россии

Политика
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Послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против россии. Новые ограничения должны быть окончательно приняты после завершения технических процедур.
Фото getty images

Послы государств-членов Европейского Союза достигли политического согласия относительно 21-го пакета санкций против россии.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на должностное лицо ЕС.

По его словам, сейчас завершается техническая работа над новым пакетом ограничений, а письменная процедура для окончательного принятия начнется сегодня после обеда.

Как известно, ранее принятие пакета санкций блокировала Греция.

Напомним, во время встречи 13 июля министры иностранных дел государств ЕС не смогли прийти к согласию относительно принятия нового пакета санкций против россии.

СМИ писали о том, что отставка Виктора Орбана с должности руководителя Венгрии не помогла Евросоюзу оперативнее согласовать очередной пакет санкций против рф. Дискуссии усложнились, поскольку государства-члены начали открыто защищать свои экономические интересы.

А накануне стало известно, что Европейский Союз согласовал компромисс относительно нового пакета санкций против россии], который предусматривает исключение для греческой судоходной компании Dynagas. Она сможет продолжить перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны в течение года.

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