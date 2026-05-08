Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту

Российская оккупационная армия активизировалась фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск. В то же время, сохраняется присутствие украинских защитников в Курской области рф.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил на странице в Фейсбуке.

24 апреля 2026, 11:29

«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Противник активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск. Наиболее напряженным сейчас является Покровское направление, где российский агрессор сосредоточил около 106 тысяч личного состава. Также высокой остается активность врага на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с рф», – написал Сырский.

Отмечается, что Силы обороны Украины при благоприятных условиях проводят активные действия и, несмотря на постоянное давление врага, продолжают выполнять задачи и на территории рф.

«Наше присутствие в Курской области сохраняется. Залог успеха – именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Это позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери», – отметил главнокомандующий ВСУ.

Согласно его словам, ежедневно российские оккупанты теряют как минимум тысячу военнослужащих убитыми и ранеными.

Как сообщается, в течение месяца объединенная огневая поддержка выполнила более 64,9 тысячи огневых задач. Украинские артиллеристы за апрель поразили 8,5 тысячи вражеских целей, а ракетные подразделения нанесли 74 удара по противнику.

«Приоритетными целями остаются объекты нефтепереработки и транспортировки ГСМ, производства спецхимии, порохов и другие предприятия военно-промышленного комплекса рф. Только в апреле средствами Deep Strike поражены 84 цели вглубь территории противника. Это результат качественной координации и взаимодействия всех составляющих Сил обороны Украины», – заявил Сырский.

Как известно, накануне Сырский заявил, что россия в срочном порядке развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

Напомним, что россия все активнее использует сеть обманных схем трудоустройства и посредников для вербовки граждан африканских стран на войну против Украины, превращая обещания гражданской работы за рубежом в путь на фронт.

Также сообщалось, что в течение апреля россияне потеряли техники ПВО более чем на миллиард долларов.

Кроме этого, Силы обороны Украины укрепляют рубежи и проверяют готовность войск на границе с Приднестровьем. Военные готовятся к любым сценариям врага.

