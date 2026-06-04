Россия меняет тактику атак и наращивает долю реактивных дронов – Сырский

Россия продолжает менять тактику применения беспилотников и планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания по вопросам противодействия вражеским ударным БПЛА.

25 мая 2026, 10:29 Разведка опубликовала данные о новом российском реактивном дроне «Герань-4» ГУР обнародовало технические данные нового российского реактивного БпЛА «Герань-4», который рф начала применять в 2026 году.

По его словам, российские войска постоянно меняют тактику ударов и наращивают количество и качество беспилотников, что создаёт новые вызовы для украинской противовоздушной обороны.

«Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, которые требуют своевременной реакции», – отметил Сырский.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что последствия ежедневных воздушных атак РФ были бы значительно тяжелее без системного развития так называемой «малой ПВО» и усиления её возможностей в составе Вооружённых сил Украины. Сейчас значительная часть обезвреженных российских «шахедов» и «гераней» уничтожается благодаря работе дронов-перехватчиков.

В мае украинские БПЛА-перехватчики в трёх эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тыс. вражеских беспилотников различных типов.

«Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май», – уточнил Сырский.

Отдельно в мае армейская авиация уничтожила более 440 российских БПЛА. Вертолёты оснащаются современными системами обнаружения и прицеливания, а также новым ракетным вооружением.

Сырский также сообщил, что продолжается расширение подразделений дронов-перехватчиков и подготовка личного состава. Одновременно прорабатывается формирование четвёртого эшелона ПВО, который должен прикрывать ещё две области.

Напомним, ещё в сентябре прошлого года в Офисе президента заявляли, что украинские военные уже имеют дроны-перехватчики, которые могут сбивать российские «шахеды» с реактивными двигателями.

А недавно Главное управление разведки опубликовало технические данные о новом российском реактивном ударном беспилотнике «Герань-4», который рф начала применять в 2026 году.

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