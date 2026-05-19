Есть все условия, чтобы создать три смены военных для ротаций – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у украинской армии достаточно ресурсов для создания системы полноценных ротаций военных на фронте.

Об этом он сказал в интервью «Милитарному».

Сырский сообщил, что командование уже провело анализ численности личного состава как непосредственно на позициях, так и в районах боевых действий.

«Мы посчитали все, количество личного состава, который находится в бригадах в среднем на позициях и наличие личного состава, заведенного в район операции. Там большое количество военнослужащих, находящихся в районах боевых действий. У нас есть все условия создать три изменения и обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену по ротации», – рассказал Сырский.

Он подчеркнул, что система ротаций будет находиться под постоянным контролем Генштаба. В частности, до 15 числа каждого месяца будет проводиться проверка, как бригады организуют замену военнослужащих на передовой.

«Вот, например, сейчас работают группы офицеров, которые проверяют, как было в бригадах проведено учет военнослужащих, которые находятся на позициях на переднем плане, как учтен срок их нахождения. То есть сейчас нужно все уточнить и разобраться с людьми, которые будут идти им на замену и создать систему контроля за этим», – резюмировал Сырский.

Напомним, в конце апреля главком ВСУ подписал приказ о введении обязательной ротации военнослужащих на передовых позициях, который ограничивает их пребывание на передовой двумя месяцами.

Также сообщалось, что в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает внедрение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

