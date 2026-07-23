Дроны атаковали НПЗ в Ульяновской области рф

В ночь против 23 июля беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Ульяновской области рф. В частности, был поражён нефтеперерабатывающий завод «НС-Ойл» в Новоспасском районе.

Об этом сообщают российские СМИ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Губернатор Ульяновской области сообщил, что «вражеские БПЛА» атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе, а на месте работают экстренные службы.

По данным OSINT-аналитиков, под удар попал нефтеперерабатывающий завод ЗАО «НС-Ойл» в посёлке Новоспасское. Очевидцы сообщали о взрывах в районе предприятия, а на опубликованных кадрах виден пожар. По предварительным данным, на НПЗ горит один из резервуаров.

ЗАО «НС-Ойл» является небольшим нефтеперерабатывающим предприятием, которое занимается приёмом, подготовкой и переработкой нефти с производством светлых и тёмных нефтепродуктов. Мощность завода составляет около 30 тысяч тонн нефти в год.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске загорелась нефтебаза, а в Электростали произошёл пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.

Также, по данным СМИ, российские власти перенаправляют поставки топлива из Сибири и наращивают импорт из Беларуси, чтобы предотвратить дефицит бензина в Москве и Московской области на фоне перебоев из-за атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

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