Сырский подписал важный приказ, который позволит фиксировать нарушения оккупационных войск рф

Украина масштабирует работу по сбору, обработке и сохранению информации о нарушениях международного гуманитарного права со стороны оккупационных войск путина. Соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом главком ВСУ сообщил в Телеграм-канале 15 мая.

«Каждое российское военное преступление будет зафиксировано. Каждое доказательство – сохранено. Каждый преступник – установлен», – отметил Сырский.

По его словам, этот документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных во время выполнения боевых и специальных задач, а также порядок документирования этой информации в системе «Интеграционная платформа Дельта».

Убийство пленных бойцов ВСУ: сколько случаев зафиксировали с 2022 года С начала вторжения россияне, нарушая Женевскую конвенцию, убили более 300 попавших к ним в плен бойцов ВСУ. И это только те случаи, которые удалось установить следователям.

«Российский агрессор системно нарушает правила ведения войны. Ежедневно оккупанты совершают преступления против украинских военнослужащих и гражданского населения: обстреливают гражданскую инфраструктуру, применяют террор, пытки и казни. Мы должны фиксировать информацию о каждом военном преступлении. О каждом факте. О каждом доказательстве. Все это – цифровая доказательная база для суда», – говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

В частности, Сырский сообщил, что координацию направления будет осуществлять Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины. Также в ее структуре будет функционировать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов.

«Подобные преступления не имеют срока давности», – подытожил главком и отметил, что за все преступления рф должна быть неотвратимая ответственность.

Напомним, на днях российские военные совершили надругательство над телами двух бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые попали в засаду.

Ранее Александр Сырский сообщал, что в Украине начали готовить изменения к системе комплектования армии. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной модели к контрактной службе. Также в ВСУ хотят жестче урегулировать сроки пребывания военных на передовой.

Тем временем президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Сил обороны Украины.

