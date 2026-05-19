Сырский рассказал о соотношении потерь Украины и россии на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия несет в среднем в 3,5 раза больше потерь в войне, чем Силы обороны Украины.

Об этом он сказал в интервью порталу «Милитарный».

По словам Сырского, командование украинской армии уделяет приоритетное внимание сохранению жизни и здоровья военнослужащих, что оказывает непосредственное влияние на соотношение потерь на фронте.

«Если общие потери на фронте, то где-то в 3,5 раза больше (у россиян – ред.), а по убитым – цифра достигает в зависимости от дня и в семь раз, и в девять раз иногда бывает», – сказал главком.

Он добавил, что в ВСУ продолжают работать над уменьшением собственных потерь и внедряют современные подходы к ведению боевых действий.

Напомним, недавно СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и в настоящее время не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также сообщалось, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.

