Драпатый положит конец советской военной культуре в армии – The Guardian

Назначение президентом Владимиром Зеленским на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого свидетельствует о новом подходе к организации в армии и разрыве с советской военной культурой.
Об этом пишут аналитики издания The Guardian.
Издание подчеркивает, что это решение президента Украины получило почти всеобщую поддержку, что отражает высокий авторитет Драпатого в политических, военных и общественных кругах страны. Также аналитики предполагают, что назначение нового главкома поможет стабилизировать политические настроения населения Украины на фоне массовых протестов против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.
Драпатый принадлежит к младшему поколению украинских военных командиров, сформированному более чем десятилетием боевых действий, и завоевал свою репутацию на передовой.
Сторонники говорят, что он рано начал использовать беспилотники и передал полномочия младшим офицерам. Однако самое важное то, что Драпатый олицетворяет разрыв с советской военной культурой, связанной с Александром Сырским, которого критиковали за то, что он полагался на дорогостоящие фронтальные атаки и слишком свободно распоряжался жизнями солдат.
«Драпатый критикует советский стиль мышления и микроменеджмент, и он признает проблемы лжи внутри армии», – заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.
А по мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова, Драпатый – «гуманный и открытый к диалогу» командир. Он пользуется уважением как среди кадровых офицеров, так и среди тех, кто вступил в армию после 2022 года, поскольку он прошел карьерную лестницу благодаря заслугам и понимает реалии поля боя.
The Guardian отмечает, когда Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ после российского удара по полигону и гибели десятков военных в июне 2025 года, он получил широкое признание и укрепил репутацию одного из наиболее ответственных командиров Украины.
«Президент Зеленский сделал наилучший возможный выбор. Чтобы изменения дали результат, потребуется время. Но я знаю, что многие солдаты снова поверили в изменения, и это очень важно для боевого духа», – сказал украинский военный аналитик и ветеран Татаригами.
Однако аналитики предостерегают, что ожидания, возможно, опередили то, что позволяет должность главкома ВСУ. От Драпатого ждут улучшения управления боевыми действиями и повседневного функционирования армии. Но многие из наиболее насущных вызовов Украины в условиях войны лежат за пределами полномочий любого главнокомандующего, говорит Белесков.
«Существует риск, что через полгода его будут обвинять в проблемах, которые он не может полностью контролировать. Многие важнейшие вызовы, стоящие перед Украиной, лежат за пределами его полномочий», – объяснил военный эксперт.
Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.
А 22 июля стало известно, что Генеральный штаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк.
Тем временем бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главкомом, заявив, что эта работа будет очень тяжелой
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