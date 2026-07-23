Драпатый положит конец советской военной культуре в армии – The Guardian

Назначение президентом Владимиром Зеленским на пост главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого свидетельствует о новом подходе к организации в армии и разрыве с советской военной культурой.

Об этом пишут аналитики издания The Guardian.

Издание подчеркивает, что это решение президента Украины получило почти всеобщую поддержку, что отражает высокий авторитет Драпатого в политических, военных и общественных кругах страны. Также аналитики предполагают, что назначение нового главкома поможет стабилизировать политические настроения населения Украины на фоне массовых протестов против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

Драпатый принадлежит к младшему поколению украинских военных командиров, сформированному более чем десятилетием боевых действий, и завоевал свою репутацию на передовой.

22 июля 2026, 17:47 Подвисший финал. Колонка Леонида Швеца Михаил Драпатый и Игорь Скибюк получили высшие военные должности после протестов на поддержку Михаила Федорова, однако президент до сих пор не пояснил, что влечет серия кадровых рокировок.

Сторонники говорят, что он рано начал использовать беспилотники и передал полномочия младшим офицерам. Однако самое важное то, что Драпатый олицетворяет разрыв с советской военной культурой, связанной с Александром Сырским, которого критиковали за то, что он полагался на дорогостоящие фронтальные атаки и слишком свободно распоряжался жизнями солдат.

«Драпатый критикует советский стиль мышления и микроменеджмент, и он признает проблемы лжи внутри армии», – заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

А по мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины Николая Белескова, Драпатый – «гуманный и открытый к диалогу» командир. Он пользуется уважением как среди кадровых офицеров, так и среди тех, кто вступил в армию после 2022 года, поскольку он прошел карьерную лестницу благодаря заслугам и понимает реалии поля боя.

The Guardian отмечает, когда Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ после российского удара по полигону и гибели десятков военных в июне 2025 года, он получил широкое признание и укрепил репутацию одного из наиболее ответственных командиров Украины.

«Президент Зеленский сделал наилучший возможный выбор. Чтобы изменения дали результат, потребуется время. Но я знаю, что многие солдаты снова поверили в изменения, и это очень важно для боевого духа», – сказал украинский военный аналитик и ветеран Татаригами.

Однако аналитики предостерегают, что ожидания, возможно, опередили то, что позволяет должность главкома ВСУ. От Драпатого ждут улучшения управления боевыми действиями и повседневного функционирования армии. Но многие из наиболее насущных вызовов Украины в условиях войны лежат за пределами полномочий любого главнокомандующего, говорит Белесков.

«Существует риск, что через полгода его будут обвинять в проблемах, которые он не может полностью контролировать. Многие важнейшие вызовы, стоящие перед Украиной, лежат за пределами его полномочий», – объяснил военный эксперт.

Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

А 22 июля стало известно, что Генеральный штаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк.

Тем временем бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главкомом, заявив, что эта работа будет очень тяжелой

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