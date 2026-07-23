Готовил удары по оборонным объектам и логистике: на Хмельнитчине задержали агента ФСБ

СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который собирал данные об оборонных предприятиях и логистических объектах для подготовки новых ракетных и дроновых ударов россии по западным регионам.

Об этом сообщили в СБУ.

19 марта 2026, 17:38 От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рф Как быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

По данным следствия, мужчина получил от российских кураторов задание разведать места расположения предприятий оборонно-промышленного комплекса и логистических центров, которые обеспечивают потребности украинских военных.

Правоохранители заранее разоблачили деятельность агента и задержали его во время проведения доразведки возле одного из стратегических объектов.

Как установило следствие, к сотрудничеству с ФСБ мужчину привлекли через Telegram-каналы, где он искал возможность получить «быстрые деньги». По информации СБУ, задержанный ранее имел судимость за наркопреступления.

Для выполнения заданий российской спецслужбы он передвигался по местности под видом велосипедных поездок, фиксировал на смартфон территории потенциальных целей и передавал полученные материалы куратору из рф вместе с геолокациями.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его работы на врага. Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

В случае признания виновным ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области мужчину, который, по данным следствия, одновременно работал на ФСБ и ГРУ россии и передавал врагу координаты украинских объектов для корректировки ударов по Славянску.

А ранее киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного агента российских спецслужб, который собирал координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов оккупантов по Киевской и Черкасской областям.

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