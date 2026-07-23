Верховный суд поддержал приговор экс-начальнику Бердянского порта

Верховный суд подтвердил приговор, которым приговорили к 4 годам заключения бывшего начальника Бердянского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Александра Барчана и к 3 годам – экс-директора Днепровского филиала Харьковского монтажно-производственного предприятия «Электроюгмонтаж» Наталию Панченко.

Такое решение 14 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд оправдал экс-начальника Бердянского порта Барчана и бывшую директорку Днепровского филиала Харьковского монтажно-производственного предприятия «Электроюгмонтаж» Наталью Панченко от злоупотреблений на 2,5 млн грн. Апелляционная палата ВАКС отменила приговор и вынесла новый, которым Барчана приговорили к 4 годам заключения, а Панченко – к 3 годам.

Защитники осужденных подали кассационные жалобы на этот приговор. Однако позже адвокат Панченко отказался от жалобы, а сама осужденная попросила оставить кассацию защитника без рассмотрения.

«Приговор Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 19 мая 2025 года в отношении (Барчана – ред.) оставить без изменения, а кассационную жалобу защитника – без удовлетворения», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, в 2018-2019 годах экс-начальник Бердянского порта Барчан, действуя в преступном сговоре с представителем коммерческой компании Панченко, обеспечил перечисление 2,5 млн грн за фактически не поставленное оборудование.

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