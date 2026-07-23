ЕС разрешит греческой компании перевозить российский СПГ ради нового пакета санкций – FT

Европейский Союз согласовал компромисс по новому пакету санкцій проти росії, который предусматривает исключение для греческой судоходной компании Dynagas. Она сможет продолжить перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны в течение года.

Об этом сообщает Financial Times.

22 июля 2026, 09:23 Уход Орбана не упростил процесс принятия санкций ЕС против россии – Politico Несмотря на смену власти в Венгрии, страны ЕС не смогли беспрепятственно согласовать новый пакет санкций против Москвы. Государства-члены начали открыто отстаивать собственные экономические интересы.

Как отмечается, решение позволит компаниям из ЕС транспортировать российский СПГ за пределы блока в течение 12 месяцев с возможностью продления этого срока. При этом объемы перевозок будут ограничены уровнем 2025 года.

Компромисс необходим для принятия 21-го пакета санкций ЕС против Москвы. Греция настаивала на исключении из запрета на перевозку российского СПГ как условии поддержки новых ограничений.

Компания Dynagas, принадлежащая греческому миллиардеру Георгию Прокопиу, эксплуатирует 27 газовых танкеров. Среди них есть суда ледового класса Arc7, которые используются для перевозок СПГ с российского проекта «Ямал СПГ» в Арктике.

В октябре 2025 года ЕС принял запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны, который должен был вступить в силу в конце этого года. Однако Афины добивались исключения для Dynagas.

Помимо ограничений в отношении СПГ, страны ЕС также планируют продлить еще на год действие предельной цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель. Это должно позволить и дальше сокращать доходы Кремля от экспорта энергоносителей.

Новый пакет санкций также предусматривает ограничения против российских банков, криптовалютных сетей и предприятий военно-промышленного комплекса. При этом переговоры по его окончательному согласованию затянулись из-за разногласий между странами-членами ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что отставка Виктора Орбана с должности руководителя Венгрии не помогла Евросоюзу оперативнее согласовать очередной пакет санкций против рф. Дискуссии усложнились, поскольку государства-члены начали открыто защищать свои экономические интересы.

До этого отмечалось, что смягчений или полного отмены некоторых пунктов требовали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

СМИ писали, что после очередной блокировки со стороны Греции дипломаты ЕС подготовили новое компромиссное предложение, которое обсудят уже в ближайшее время.

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