Переломный момент в войне: Украина истощает рф почти по всем показателям – The Economist

Россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.

Об этом говорится в новом материале The Economist.

Издание отмечает, что нынешний парад к 9 мая в Москве стал скорее символом уязвимости Кремля, чем демонстрацией силы. Впервые за два десятилетия по Красной площади не проходили танки и другая тяжелая военная техника. Российские власти опасались возможных атак украинских дронов, поэтому перед парадом в Москве и Санкт-Петербурге даже отключали мобильный интернет, а системы ПВО перебрасывали из отдаленных регионов страны.

По мнению аналитиков The Economist, ситуация на фронте впервые почти за три года войны начинает меняться в пользу Украины. После тяжелой зимы, когда россия почти ежедневно атаковала украинские города и энергосистему дронами и ракетами, Киеву удалось перехватить инициативу и начать навязывать россии все большую цену за войну.

Российское весеннее наступление, на которое в Кремле возлагали большие надежды, фактически провалилось. По данным издания, в апреле российские войска впервые с августа 2024 года потеряли больше территорий, чем захватили. По подсчетам на основе карт Института изучения войны, за последние 30 дней россия потеряла контроль над 113 квадратными километрами территории.

Аналитики объясняют украинские успехи сразу несколькими факторами: контратаками на фронте, ударами средней дальности по складам и командным пунктам, прекращением незаконного использования россиянами терминалов Starlink, а также ограничениями работы Telegram в самой россии, что усложнило координацию войск.

Почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман назвал ситуацию «переломным моментом» в войне. По его словам, если россия не покажет результатов своих наступательных действий, отдельные участки фронта могут начать «разрушаться».

The Economist также обращает внимание на масштабы потерь российской армии. По оценкам, ежемесячно рф теряет около 35 тысяч военных – это больше, чем страна способна мобилизовать. Общие потери россии с начала полномасштабного вторжения издание оценивает почти в 1,4 млн убитыми и тяжело ранеными.

Российские военные все чаще жалуются на новые украинские автономные дроны с искусственным интеллектом и оптоволоконным управлением, которые практически невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за этого российская логистика вблизи фронта становится все сложнее. По словам российских разработчиков дронов, потери операторов беспилотников во время доставки техники и боеприпасов к передовой достигают 90%.

Издание подчеркивает, что зона поражения дронов фактически растянулась на десятки километров вглубь тыла. Это особенно болезненно для россии, поскольку именно ее войска пытаются наступать, тогда как Украина преимущественно действует в обороне.

Кроме фронта, все больший ущерб россии наносят украинские удары по тыловым объектам. В марте Украина впервые превзошла рф по количеству дальнобойных дроновых атак. Украинские беспилотники регулярно поражают склады боеприпасов, нефтебазы, аэродромы, системы ПВО и другие военные объекты на расстоянии почти 2 тысяч километров от границы.

The Economist подчеркивает, что россия все хуже справляется с защитой собственной территории. В отличие от рф, Украина уже создала несколько типов дронов-перехватчиков, которые сбивают около 95% российских Shahed. В то же время Москва существенно отстает в производстве аналогичных систем.

Впрочем, издание предостерегает, что окончательные выводы делать рано. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли россия адаптироваться к новым условиям войны и готовит ли Кремль масштабное летнее наступление.

«Реальность такова, что на фронте у россии серьезные проблемы, и для нее сейчас мало что складывается успешно», – отметил аналитик Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Напомним, накануне издание The New York Times писало о том, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс. Такие изменения военные аналитики связывают со стремительным развитием беспилотных технологий и проблемами со связью.

Также, как известно, в последнее время интенсивность ударов ВСУ значительно возросла. В частности, президент Владимир Зеленский отметил, что в апреле Украина не только улучшила статистику обезвреживания врага, но и в четыре раза увеличила количество дальнобойных атак, «мидлстрайков», относительно показателей февраля.

