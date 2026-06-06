В Минобороны предупредили, что рф начала атаковать трассу между Харьковом и Сумами

Национальная безопасность
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Российские оккупанты начиная с июня 2026 года активно совершают атаки на дорогу, соединяющую Харьков и Сумы.
Иллюстративное фотоGetty Images

С начала июня 2026 года российские оккупанты начали наносить удары по трассе, соединяющей Харьков и Сумы.

Об этом советник министра обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщает в Telegram.

«К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами», - говорится в его сообщении.

Бескрестнов уточнил, что для этого захватчики выбрали участок в районе Богодухова в Харьковской области, который расположен ближе всего к границе с рф – на расстоянии 20 километров.

«Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат бессмысленно, надо думать, что делать», - добавил советник министра обороны.

Как известно, ранее в ISW сообщали, что россия может готовить атаки на важные логистические маршруты Украины, в частности трассу Киев-Чоп.

Напомним, также Кабмин выделил дополнительные 3,5 млрд грн на ремонт дорог местного значения.

Тем временем ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный путь в Крым. А кроме этого, командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что Луганщина теперь под контролем украинских БПЛА.

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