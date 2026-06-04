Войска рф ударили по центру Ямполя на Сумщине, есть жертвы

Национальная безопасность
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Враг нанес удар по центральной части Ямпольской общины Сумской области. В результате атаки погибли двое гражданских, есть раненые.
Фото: t.me/hryhorov_oleg

Российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Ямпольской общины Сумской области. В результате атаки погибли гражданские, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.

Сначала он рассказал, что в результате атаки пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что жертвами обстрела стали два человека. Правоохранители и профильные службы устанавливают личности погибших.

Также в медицинские учреждения доставили четырех женщин, которые получили ранения в результате атаки. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Григоров добавил, что все обстоятельства и последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 4 июня россия атаковала Украину баллистической ракетой и 293 дронами различных типов. ПВО сбила или подавила 264 воздушные цели.

А 3 июня сообщалось, что оккупационная армия рф нанесла удар по Краматорску. Боеприпасы попали вблизи многоквартирных жилых домов, есть жертвы и раненые.

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