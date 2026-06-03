На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию еще из семи населенных пунктов

В Богодуховском районе Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации из-за усиления российских обстрелов. Под нее подпадают более семи тысяч жителей.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области. В частности, речь идет о вывозе жителей из населенных пунктов Золочевской общины.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные вражеские обстрелы, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района: поселке Золочев и селах Писаревка, Гурьев, Лемищено, Малыжино, Мерло, Морозова Долина», - говорится в сообщении.

По информации Синегубова, с этой территории планируют эвакуровать 7157 человек, среди которых 1702 – дети и еще 311 – маломобильные люди.

При этом до сегодняшнего решения Совета обороны эвакуация, в том числе семей с детьми принудительным способом, уже была объявлена в пяти старостинских округах.

Как известно, в мае в Шевченковской общине Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из 12 населенных пунктов.

Напомним, 15 апреля в Харьковской области расширили зону обязательной и принудительной эвакуации населения в Купянском районе.

При этом в мае Украина просила международную поддержку для спасения людей с левобережья Херсонской области. Олешки, Голая Пристань и окружающие села оказались на грани выживания – без света, газа и доступа к еде.

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