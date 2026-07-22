Советник Зеленского анонсировал тестирование нового оружия против реактивных «шахедов»

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов анонсировал начало тестирования новых средств РЭБ против реактивных «Шахедов».

Об этом говорится в заявлении «Флеша» в соцсетях, обнародованном в ночь на 22 июля.

13 мая 2026, 18:09 Как россия модернизирует «шахеды»: модификации и основные характеристики За годы войны россия выпустила множество модификаций иранских ракет «шахед», отличающихся скоростью, дальностью полета и боевой частью. Подробнее о «шахедах» и «гераней» – на инфографике.

«Реактивные «Шахеды» это действительно вызов для нашей ПВО, но реактивные «Шахеды» являются наиболее опасными в режиме онлайн-управления через МЕШ-сеть», – заявил советник Зеленского.

Согласно его словам, на совещании президент Владимир Зеленский определил противодействие реактивным «Шахедам» одной из важнейших задач.

«Сегодня (21 июля – ред.) я провел день на полигоне, где мы тестировали варианты противодействия МЕШ-сетям силами РЭБ», – рассказал «Флеш».

Бескрестнов подчеркнул, что производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВСУ движутся вперед в технологиях подавления каналов управления «Шахедами» через радиомодемы МЕШ.

Он также отметил, что Украина готовится к возможным ответам страны-агрессора на развитие украинских средств РЭБ.

«Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий», – подытожил советник президента.

Как известно, россия меняет подходы к применению ударных дронов «Шахед», переходя от массированных атак к более точечным и сложным ударам с использованием ручного управления.

Напомним, недавно Бескрестнов также рассказывал о том, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «шахедов», активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

Из нашей инфографики можно узнать, как россия модернизирует «шахеды», в частности их модификации и основные характеристики.

Также SkyFall показала перехватчик P1-SUN Jetkiller, который умеет уничтожать реактивные «шахеды».

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