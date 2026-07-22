Советник Зеленского анонсировал тестирование нового оружия против реактивных «шахедов»

Национальная безопасность
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Советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил об испытаниях новых средств радиоэлектронной борьбы для противодействия реактивным шахедам, в частности через МЕШ-сети.
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Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов анонсировал начало тестирования новых средств РЭБ против реактивных «Шахедов».

Об этом говорится в заявлении «Флеша» в соцсетях, обнародованном в ночь на 22 июля.

Как россия модернизирует «шахеды»: модификации и основные характеристикиЗа годы войны россия выпустила множество модификаций иранских ракет «шахед», отличающихся скоростью, дальностью полета и боевой частью. Подробнее о «шахедах» и «гераней» – на инфографике.

«Реактивные «Шахеды» это действительно вызов для нашей ПВО, но реактивные «Шахеды» являются наиболее опасными в режиме онлайн-управления через МЕШ-сеть», – заявил советник Зеленского.

Согласно его словам, на совещании президент Владимир Зеленский определил противодействие реактивным «Шахедам» одной из важнейших задач.

«Сегодня (21 июля – ред.) я провел день на полигоне, где мы тестировали варианты противодействия МЕШ-сетям силами РЭБ», – рассказал «Флеш».

Бескрестнов подчеркнул, что производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генштаба ВСУ движутся вперед в технологиях подавления каналов управления «Шахедами» через радиомодемы МЕШ.

Он также отметил, что Украина готовится к возможным ответам страны-агрессора на развитие украинских средств РЭБ.

«Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий», – подытожил советник президента.

Как известно, россия меняет подходы к применению ударных дронов «Шахед», переходя от массированных атак к более точечным и сложным ударам с использованием ручного управления.

Напомним, недавно Бескрестнов также рассказывал о том, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «шахедов», активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

Из нашей инфографики можно узнать, как россия модернизирует «шахеды», в частности их модификации и основные характеристики.

Также SkyFall показала перехватчик P1-SUN Jetkiller, который умеет уничтожать реактивные «шахеды».

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