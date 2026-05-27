Рф может готовить атаки на важные логистические маршруты Украины, в частности трассу Киев-Чоп – ISW

Аналитики считают, что россия может готовить удары по ключевым логистическим маршрутам Украины на западе страны, в частности по трассе Київ—Чоп, которая является важной артерией снабжения.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание, что потенциальными целями могут стать ключевые транспортные коридоры снабжения, в частности трасса М-06 Киев–Чоп, которая является одной из главных артерий для движения грузов из центральной части Украины к западной границе.

Также речь идет о маршрутах, обеспечивающих поставки из Польши через украинскую территорию, включая автомобильные дороги и железнодорожные ветки, которые соединяют пограничные пункты пропуска с внутренними регионами Украины.

По оценке ISW, размещение или запуск беспилотников с территории Беларуси потенциально позволило бы россии более эффективно поражать именно логистические «узлы» – участки дорог, транспортные развязки, железнодорожные узлы и колонны грузового транспорта, которые обеспечивают непрерывность снабжения на западном направлении. Особое внимание могут представлять участки трасс, где транспорт замедляется или концентрируется, что делает их более уязвимыми для ударов дронами.

Отдельно отмечается, что такие удары могли бы иметь не только тактический, но и стратегический эффект – усложнение поставок военной и гуманитарной помощи с территории Польши, а также давление на основные логистические маршруты, соединяющие западные области Украины с центральными регионами.

Напомним, украинские дорожники 1 мая завершили основной ремонт 12 международных трасс, который начался в феврале, в частности и трассу М-06 Киев–Чоп.

Также год назад Кабинет министров выделил 5,2 миллиарда гривен на восстановление и эксплуатацию дорог в фронтовых и прифронтовых регионах.

