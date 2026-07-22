Дроны снова атаковали энергосистему оккупированного Крыма, полуостров частично обесточен

В ночь на 22 июля беспилотники массированно атаковали оккупированную Алушту и еще ряд населенных пунктов ВОТ Крыма. Под удар попала энергетическая инфраструктура, после чего в части аннексированного полуострова пропал свет.

Об этом сообщают местные и мониторинговые Telegram-каналы.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Отмечается, что взрывы и звуки работы оккупационной ПВО прозвучали в Феодосии, Ялте и Алуште.

В частности, в Алуште в результате дроновой атаки вспыхнули пожары, под удар попала энергетическая инфраструктура. По данным очевидцев, в оккупированном городе пропал свет.

Кроме того, около полуночи подписчики «Крымского ветра» сообщили о пролете дрона и взрыве в Ялте, а вскоре – об еще одном мощном взрыве, после которого в городе слышали стрельбу. В частности, вблизи Ялты вспыхнул пожар, а в некоторых районах города также исчезла электроэнергия.

По данным пабликов, над районом холма Дарсан наблюдали яркое зарево – именно там расположена электроподстанция 110/10 кВ «Дарсан».

Также, по предварительным данным, в результате атаки вспыхнул пожар на территории одной из воинских частей, расположенной вблизи села Южное Ленинского района.

Как известно, Силы беспилотных систем в рамках специальной операции поразили еще 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и аннексированном Крыму. В частности, за 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Напомним, ударные дроны в ночь на 20 июля массированно атаковали Алушту и еще ряд населенных пунктов на ВОТ Крыма. В результате удара БПЛА произошел пожар на электроподстанции в Алуште, а в западной, южной и восточной частях полуострова частично пропал свет.

Также 14 июля ударные дроны атаковали оккупированный Севастополь и поразили Балаклавскую ТЭС. В части Севастополя пропал свет.

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