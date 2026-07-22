Дроны снова атаковали энергосистему оккупированного Крыма, полуостров частично обесточен

Национальная безопасность
Читати українською
В ночь на 22 июля ударные дроны атаковали территорию оккупированного Крыма. В результате ударов в ряде городов исчез свет, а в некоторых районах полуострова электроэнергия исчезла частично.
Иллюстративное фотоinformator.ua

В ночь на 22 июля беспилотники массированно атаковали оккупированную Алушту и еще ряд населенных пунктов ВОТ Крыма. Под удар попала энергетическая инфраструктура, после чего в части аннексированного полуострова пропал свет.

Об этом сообщают местные и мониторинговые Telegram-каналы.

Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму«Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Отмечается, что взрывы и звуки работы оккупационной ПВО прозвучали в Феодосии, Ялте и Алуште.

В частности, в Алуште в результате дроновой атаки вспыхнули пожары, под удар попала энергетическая инфраструктура. По данным очевидцев, в оккупированном городе пропал свет.

Кроме того, около полуночи подписчики «Крымского ветра» сообщили о пролете дрона и взрыве в Ялте, а вскоре – об еще одном мощном взрыве, после которого в городе слышали стрельбу. В частности, вблизи Ялты вспыхнул пожар, а в некоторых районах города также исчезла электроэнергия.

По данным пабликов, над районом холма Дарсан наблюдали яркое зарево – именно там расположена электроподстанция 110/10 кВ «Дарсан».

Также, по предварительным данным, в результате атаки вспыхнул пожар на территории одной из воинских частей, расположенной вблизи села Южное Ленинского района.

Как известно, Силы беспилотных систем в рамках специальной операции поразили еще 19 энергоузлов на временно оккупированных территориях и аннексированном Крыму. В частности, за 20 дней июля было атаковано более 100 подстанций.

Напомним, ударные дроны в ночь на 20 июля массированно атаковали Алушту и еще ряд населенных пунктов на ВОТ Крыма. В результате удара БПЛА произошел пожар на электроподстанции в Алуште, а в западной, южной и восточной частях полуострова частично пропал свет.

Также 14 июля ударные дроны атаковали оккупированный Севастополь и поразили Балаклавскую ТЭС. В части Севастополя пропал свет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Крым Взрыв Энергетика Атака Дрон Ялта Отключение электроэнергии
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В США заявили о первом сбитии Украиной российского истребителя с помощью F-16
Дроны снова атаковали энергосистему оккупированного Крыма, полуостров частично обесточен
Еще одна страна Европы приняла запрет на соцсети для детей младше 15 лет
Федоров отреагировал на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ
Зеленский объявил об увольнении Сырского и назначении нового главкома ВСУ
В ОПУ заявили, что Зеленский провел еще одну встречу с Федоровым
итогиВ ТЦК по всей Украине провели проверки, а ВСУ поразили вражеский МиГ-29. Главное за день
Советник Зеленского сообщил о «фактически решающей встрече» по кадровым вопросам
Войска рф попали дроном в гражданское авто на Харьковщине, есть погибшие
Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск на фоне атак на танкеры – СМИ
Больше новостей