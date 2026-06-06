РФ ударила по Сумщине: под атакой были энергетика, АЗС и почтовое авто

Российские войска в ночь на 6 июня атаковали Сумскую область. Под ударами оказались энергетическая инфраструктура, автозаправочная станция и почтовый автомобиль, два человека пострадали.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

6 июня 2026, 09:35 Россия ночью атаковала Украину 272 дронами различных типов: как отработала ПВО Украинская ПВО уничтожила подавляющее большинство целей, однако зафиксировано 19 попаданий ударных БПЛА на 11 локациях.

По его словам, после ударов по энергетической инфраструктуре в отдельных населенных пунктах области возникли перебои с электроснабжением. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением света.

После полуночи российский дрон попал по автозаправочной станции в Тростянецкой громаде. В результате атаки пострадала работница АЗС. Ее госпитализировали, угрозы жизни нет.

Позже еще один беспилотник атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе возле Садовской громады. Ранение получил водитель, его доставили в больницу.

Кроме ночных атак, в течение предыдущего дня в приграничных громадах Сумской области из-за российских обстрелов пострадали еще пять человек.

В ночь на 6 июня россия атаковала Украину, запустив 272 ударных дрона. Силы ПВО обезвредили большинство беспилотников, однако в ряде регионов зафиксировали попадания и повреждения гражданской и критической инфраструктуры.

В частности, взрывы звучали в Запорожье. В результате ударов повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры города, два человека погибли.

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