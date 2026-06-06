Кабмин выделил дополнительные 3,5 млрд грн на ремонт дорог местного значения

Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 3,5 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на неотложный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

31 марта 2026, 14:40 Ремонт дорог в условиях большой войны: что сделали и сколько средств потратили В Украине с марта возобновили текущий ремонт дорог общего пользования, не включая капитальный. На инфографике – объемы и стоимость ремонта и строительства дорог с 2022 по 2025 год.

По ее словам, финансирование будет направлено на восстановление наиболее критических участков дорожной инфраструктуры во всех регионах страны.

Свириденко отметила, что качественное состояние дорог имеет важное значение для безопасности граждан и обеспечения доступа к социально важным объектам, в частности больницам, родильным домам и учебным заведениям.

Кроме того, дорожная инфраструктура остается важным элементом для нужд Сил обороны Украины, ведь от нее зависит оперативная эвакуация, логистика и снабжение подразделений.

Премьер-министр уточнила, что средства будут выделяться на условиях софинансирования из местных бюджетов, а финансирование получат все области Украины.

Напомним, 3 июня правительство завершило первоочередные ремонтные работы на магистралях национального и международного значения. Речь идет прежде всего об устранении выбоин и других деформаций, возникших после зимы.

1 мая украинские дорожники завершили основной ремонт 12 международных трасс, который начался в феврале. Работы выполнили с опережением графика.

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