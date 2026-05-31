Луганщина теперь под контролем украинских БПЛА – Белецкий

Третий армейский корпус нанес серию ударов по логистике российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Операция охватила территории вплоть до пункта пропуска «Изварино».

В корпусе заявили о начале операции по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине.

По данным военных, беспилотники работали на расстоянии более 205 километров вглубь территории, контролируемой противником. Одной из самых отдаленных целей стал район пункта пропуска «Изварино» на границе с россией.

Во время операции украинские военные поразили бронетехнику и склады боеприпасов оккупантов.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что операция стала ответом на российские утверждения о якобы полном захвате Луганской области.

«В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка – теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса», – отметил он.

В корпусе также сообщили, что операцию спланировал и возглавил командир взвода ударных БПЛА с позывным «Восток» – уроженец Луганщины и Герой Украины.

По данным военных, в 2022 году он десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения обороны города самостоятельно вышел на подконтрольную Украине территорию, за что получил высшую государственную награду.

Напомним, в конце мая Воздушные силы ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту и узлу связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. В Генштабе сообщили, что цель была успешно поражена.

В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что россия требует выхода Украины из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, оккупанты намерены выдвигать «другие условия». Позже в Кремле призвали Украину к немедленным решениям по Донбассу.

