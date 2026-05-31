Луганщина теперь под контролем украинских БПЛА – Белецкий

Третий армейский корпус нанес серию ударов по логистике российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Операция охватила территории вплоть до пункта пропуска «Изварино».
Об этом сообщает Третий армейский корпус.
В корпусе заявили о начале операции по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине.
По данным военных, беспилотники работали на расстоянии более 205 километров вглубь территории, контролируемой противником. Одной из самых отдаленных целей стал район пункта пропуска «Изварино» на границе с россией.
Во время операции украинские военные поразили бронетехнику и склады боеприпасов оккупантов.
Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что операция стала ответом на российские утверждения о якобы полном захвате Луганской области.
«В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка – теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса», – отметил он.
В корпусе также сообщили, что операцию спланировал и возглавил командир взвода ударных БПЛА с позывным «Восток» – уроженец Луганщины и Герой Украины.
По данным военных, в 2022 году он десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения обороны города самостоятельно вышел на подконтрольную Украине территорию, за что получил высшую государственную награду.
Напомним, в конце мая Воздушные силы ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту и узлу связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. В Генштабе сообщили, что цель была успешно поражена.
В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что россия требует выхода Украины из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, оккупанты намерены выдвигать «другие условия». Позже в Кремле призвали Украину к немедленным решениям по Донбассу.
