ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный путь в Крым – видео

Украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, которым враг движется к временно оккупированному Крыму.

Об этом сообщает 3-й отдельный полк СпП имени князя Святослава Храброго.

6 июня 2026, 01:41 Создали «горячую линию» для «туристов» из рф, застрявших в Крыму из-за дефицита бензина В оккупированном Крыму из-за дефицита бензина ввели горячую линию для российских «туристов», которые не могут выехать с полуострова. Оккупационные власти ограничили продажу топлива, ввели талоны и контроль на автозаправках.

По данным военных, операторы БПЛА 3-го отдельного полка ССО установили воздушный контроль над участком сухопутного маршрута, который российские войска используют для движения к оккупированному полуострову.

Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают российскую технику и разрушают логистические узлы на маршруте Мелитополь – Чонгар.

«В результате успешных действий наших подразделений уже существенно осложнена логистика в части снабжения армии рф и топлива на полуостров», – отметили в Силах специальных операций.

Напомним, недавно Агентство оборонных закупок DOT Министерства обороны законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских 155-мм выстрелов для ВСУ на выгодных условиях.

Ранее мы сообщали, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу (КАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.

Также Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы вооружения для тестирования в реальных боевых условиях.

Кроме того, Украина договорилась совместно производить дроны и РЭБ с Эстонией. Министры обороны стран подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности.

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