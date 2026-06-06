ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный путь в Крым – видео

Национальная безопасность
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Украинские военные взяли под плотный огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на юге.
Фото AP

Украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, которым враг движется к временно оккупированному Крыму.

Об этом сообщает 3-й отдельный полк СпП имени князя Святослава Храброго.

Создали «горячую линию» для «туристов» из рф, застрявших в Крыму из-за дефицита бензинаВ оккупированном Крыму из-за дефицита бензина ввели горячую линию для российских «туристов», которые не могут выехать с полуострова. Оккупационные власти ограничили продажу топлива, ввели талоны и контроль на автозаправках.

По данным военных, операторы БПЛА 3-го отдельного полка ССО установили воздушный контроль над участком сухопутного маршрута, который российские войска используют для движения к оккупированному полуострову.

Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают российскую технику и разрушают логистические узлы на маршруте Мелитополь – Чонгар.

«В результате успешных действий наших подразделений уже существенно осложнена логистика в части снабжения армии рф и топлива на полуостров», – отметили в Силах специальных операций.

Напомним, недавно Агентство оборонных закупок DOT Министерства обороны законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских 155-мм выстрелов для ВСУ на выгодных условиях.

Ранее мы сообщали, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу (КАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.

Также Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы вооружения для тестирования в реальных боевых условиях.

Кроме того, Украина договорилась совместно производить дроны и РЭБ с Эстонией. Министры обороны стран подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности.

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