ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный путь в Крым – видео

Украинские военные взяли под плотный огневой контроль один из ключевых логистических маршрутов российских оккупантов на юге. Речь идет об участке сухопутного пути Мелитополь – Чонгар, которым враг движется к временно оккупированному Крыму.
Об этом сообщает 3-й отдельный полк СпП имени князя Святослава Храброго.
По данным военных, операторы БПЛА 3-го отдельного полка ССО установили воздушный контроль над участком сухопутного маршрута, который российские войска используют для движения к оккупированному полуострову.
Ударные дроны спецназовцев системно уничтожают российскую технику и разрушают логистические узлы на маршруте Мелитополь – Чонгар.
«В результате успешных действий наших подразделений уже существенно осложнена логистика в части снабжения армии рф и топлива на полуостров», – отметили в Силах специальных операций.
Напомним, недавно Агентство оборонных закупок DOT Министерства обороны законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских 155-мм выстрелов для ВСУ на выгодных условиях.
Ранее мы сообщали, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу (КАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.
Также Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы вооружения для тестирования в реальных боевых условиях.
Кроме того, Украина договорилась совместно производить дроны и РЭБ с Эстонией. Министры обороны стран подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности.
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