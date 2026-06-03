Враг атакует Харьков: прогремели взрывы в двух районах, есть пострадавшие

С утра 3 июня Харьков находится под атакой ударных БПЛА российской армии. В городе зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Также россияне били по Основянскому району города.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм-канале.

По его данным, вражеский «шахед» ударил по Холодногорскому району Харькова дважды за последний час. В результате вражеской атаки пострадали два человека. На место прибыли медики и профильные службы. Раненым оказывается необходимая помощь.

«По уточненной информации, враг нанес удары по Холодногорскому и Основянскому районам Харькова. Пострадали два человека. Они получают необходимую медицинскую помощь», – уточняет Синегубов.

Также он сообщил, что на месте попадания вспыхнул пожар. Повреждены ангар и два автомобиля. Экстренные службы работают на месте чрезвычайного происшествия и устраняют последствия атаки.

В то же время мэр города Игорь Терехов добавил, что россия атакует город быстрыми и опасными реактивными «шахедами». В городе до сих пор фиксируют вражеские БПЛА, поэтому просят жителей оставаться в безопасных местах.

«В воздухе на Харьков идут еще несколько вражеских боевых дронов – будьте осторожны», – обратился он к горожанам.

Напомним, российские войска в ночь на 3 июня выпустили по Украине 198 ударных дронов различных типов. Большая часть воздушных целей была обезврежена.

Также мы сообщали, что в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли семь человек, еще как минимум 90 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

А в Днепре в результате российской атаки 2 июня погибли 16 человек, среди них – маленький ребенок. Также известно о 42 раненых. В городе зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Президент Зеленский отреагировал на преступные действия российской армии против мирного населения Украины. Он заявил, что россия и впредь будет продолжать удары, если Европа не масштабует производство антибаллистики, а Соединенные Штаты не помогут с поставками ракет к Patriotʼам.

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