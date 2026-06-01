США за последние недели тайно помогли 70 судам пройти через Ормузский пролив – NYT

Мир
Читати українською
Американские военные координировали проход примерно 70 коммерческих судов через Ормузский пролив, который остаётся опасным из-за конфликта с Ираном.
Фото ілюстративне getty images

Американские военные в течение последних трёх недель помогли примерно 70 коммерческим судам безопасно пройти через Ормузский пролив, который до сих пор остаётся частично заблокированным из-за затянувшихся переговоров о завершении войны с Ираном.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливеЧто известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

По словам собеседников издания, Центральное командование США (CENTCOM) координировало прохождение судов в Персидский залив и из него. Большинство из них во время перехода отключали транспондеры, чтобы избежать обнаружения в узкой морской артерии.

Американские чиновники не раскрыли типы судов и точные маршруты их движения. В то же время один из чиновников отметил, что по меньшей мере один из маршрутов проходил на удалении от иранского побережья. По данным США, суда, проходящие вблизи берегов Ирана без разрешения Тегерана, рискуют стать целью для иранских дронов или ракет.

До начала американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило более 100 коммерческих судов. Поэтому нынешние координируемые США переходы – в среднем три в день – не свидетельствуют о полном восстановлении судоходства в регионе.

Тем не менее стабильное прохождение судов под координацией США может свидетельствовать о готовности части судовладельцев рисковать ради выхода из Персидского залива, где многие корабли оставались заблокированными в течение нескольких недель.

Как известно, в мае президент США Дональд Трамп объявил о военной операции Project Freedom, направленной на обеспечение прохода судов через пролив, однако впоследствии она была быстро свёрнута. После этого CENTCOM продолжил консультировать и координировать движение коммерческих судов, но без предоставления прямого военно-морского сопровождения.

В то же время Иран по-прежнему сохраняет значительное влияние на ситуацию в Ормузском проливе. По данным компании Kpler, из 895 проходов через пролив в период с 1 марта по 19 мая более половины были совершены по маршруту вблизи иранского побережья, а около 40% рейсов осуществлялись с отключёнными транспондерами или по неизвестным маршрутам.

Напомним, утром 26 мая военные США нанесли удары по иранским ракетным пусковым площадкам и катерам в районе Ормузского пролива несмотря на режим прекращения огня, заявив, что действовали «в рамках самообороны».

Также недавно СМИ писали о том, что Военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских судов для прохода через Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что будущее соглашение между Вашингтоном и Тегераном предусматривает договорённости по Ормузскому проливу — одному из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа.

А в ООН предупреждали, что десятки миллионов людей в мире могут оказаться под угрозой голода, если поставки удобрений через Ормузский пролив в ближайшее время не будут восстановлены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Ближний Восток Боевые действия Блокада Судно Судоходство Ормузский пролив Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На Днепропетровщине сообщили о подозрении военным ТЦК, которые похитили мужчину и не оказали ему помощи
ВАКС снизил залог одному из обвиняемых по делу экс-министра Сольского
На Мальте взорвалась фабрика пиротехники: повреждены дома и транспорт, есть пострадавшие
На Львовщине чиновнику дорожной службы Березе объявили о подозрении в растрате 94 млн грн
Аналитики ISW объяснили, зачем россия распространяет фейки об атаках на АЭС
США за последние недели тайно помогли 70 судам пройти через Ормузский пролив – NYT
инфографикаНефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф
В Киеве мужчина устроил стрельбу во время конфликта на дороге, есть раненый
ВАКС закрыл дело в отношении двух фигурантов дела о дизтопливе для УЗ
Россия запретила экспорт авиационного топлива
Больше новостей