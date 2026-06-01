США за последние недели тайно помогли 70 судам пройти через Ормузский пролив – NYT

Американские военные в течение последних трёх недель помогли примерно 70 коммерческим судам безопасно пройти через Ормузский пролив, который до сих пор остаётся частично заблокированным из-за затянувшихся переговоров о завершении войны с Ираном.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

3 марта 2026, 18:24

По словам собеседников издания, Центральное командование США (CENTCOM) координировало прохождение судов в Персидский залив и из него. Большинство из них во время перехода отключали транспондеры, чтобы избежать обнаружения в узкой морской артерии.

Американские чиновники не раскрыли типы судов и точные маршруты их движения. В то же время один из чиновников отметил, что по меньшей мере один из маршрутов проходил на удалении от иранского побережья. По данным США, суда, проходящие вблизи берегов Ирана без разрешения Тегерана, рискуют стать целью для иранских дронов или ракет.

До начала американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило более 100 коммерческих судов. Поэтому нынешние координируемые США переходы – в среднем три в день – не свидетельствуют о полном восстановлении судоходства в регионе.

Тем не менее стабильное прохождение судов под координацией США может свидетельствовать о готовности части судовладельцев рисковать ради выхода из Персидского залива, где многие корабли оставались заблокированными в течение нескольких недель.

Как известно, в мае президент США Дональд Трамп объявил о военной операции Project Freedom, направленной на обеспечение прохода судов через пролив, однако впоследствии она была быстро свёрнута. После этого CENTCOM продолжил консультировать и координировать движение коммерческих судов, но без предоставления прямого военно-морского сопровождения.

В то же время Иран по-прежнему сохраняет значительное влияние на ситуацию в Ормузском проливе. По данным компании Kpler, из 895 проходов через пролив в период с 1 марта по 19 мая более половины были совершены по маршруту вблизи иранского побережья, а около 40% рейсов осуществлялись с отключёнными транспондерами или по неизвестным маршрутам.

Напомним, утром 26 мая военные США нанесли удары по иранским ракетным пусковым площадкам и катерам в районе Ормузского пролива несмотря на режим прекращения огня, заявив, что действовали «в рамках самообороны».

