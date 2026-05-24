Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива в рамках будущего соглашения США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение между Вашингтоном и Тегераном предусматривает договоренности относительно Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа.

Об этом он написал в Truth Social.

3 марта 2026, 18:24 Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливе Что известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

По словам американского президента, соглашение между США и Ираном в основном уже согласовано, а стороны на данный момент завершают обсуждение финальных деталей. К переговорному процессу также привлечены Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Иордания и Бахрейн.

Одним из главных элементов будущих договоренностей Трамп назвал Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

Впрочем, иранские государственные медиа возразили слова президента США о якобы полном открытии пролива. По информации Al Jazeera, в Тегеране согласились лишь вернуть интенсивность судоходства до довоенного уровня, однако подчеркнули, что контроль за маршрутами, графиком прохождения судов и выдачей разрешений будет оставаться исключительно за Ираном.

Напомним, госсекретарь США Марк Рубио ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран уже в ближайшие дни могут заключить рамочное соглашение о прекращении вооруженного конфликта между странами.

Но накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают «повторные чрезмерные требования» во время переговоров с Тегераном.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.