Войска США нанесли новые удары по иранским ракетным позициям и судам в районе Ормузского пролива

США в рамках самообороны нанесли удары по иранским ракетным пусковым площадкам и катерам в районе Ормузского пролива, несмотря на режим прекращения огня и продолжающиеся переговоры.
Иллюстративное фото

Военные США нанесли удары по иранским ракетным пусковым площадкам и катерам в районе Ормузского пролива несмотря на режим прекращения огня, заявив, что действовали «в рамках самообороны».

Об этом сообщают Bloomberg и CNN, ссылаясь на Центральное командование США (CENTCOM).

Переговоры «болезненные», прорыва нет: Трамп рассматривает новые удары по ИрануПрезидент США Дональд Трамп провел совещание с командой нацбезопасности по поводу войны с Ираном и возможных действий в случае провала дипломатии.

«Силы США сегодня нанесли оборонительные удары на юге Ирана, чтобы защитить наших военных от угроз со стороны иранских сил», – заявил представитель CENTCOM Тимоти Хокинс.

Согласно его словам, целями ударов в понедельник, 25 мая, были «ракетные пусковые площадки и иранские катера, пытавшиеся установить мины».

«Центральное командование США продолжает защищать наши силы, в то же время проявляя сдержанность во время действующего прекращения огня», – добавил военный чиновник.

При этом, по данным Bloomberg, американские и израильские самолеты нанесли удары по нескольким иранским судам в районе Ормузского пролива. В частности, удары были нанесены к югу от острова Ларак в Ормузском проливе, в результате чего, предварительно, погибли несколько иранских военнослужащих.

Подробности новых ударов и масштабы повреждений официально не раскрываются. Однако, по словам журналистки Fox News Дженнифер Гриффин, американские военные уничтожили два судна иранского КСИР, которые пытались установить мины в Ормузском проливе.

В то же время, войска США также нанесли удар по ЗРК в иранском порту Бандар-Аббас, который был нацелен на американские военные самолеты.

Напомним, на днях государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Америка и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня. Ожидается, что в течение этого времени Ормузский пролив будет разблокирован. Однако, по его словам, если договоренности достичь не удастся в ближайшее время, Вашингтон решит этот вопрос «другим способом».

Администрация президента США Дональда Трампа 25 мая предупредила, что дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

Стоит также отметить, что ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают «повторные чрезмерные требования» в ходе переговоров с Тегераном.

