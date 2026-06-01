ВАКС закрыл дело в отношении двух фигурантов дела о дизтопливе для УЗ

Суд поддержал ходатайство защитников о закрытии производства по отношению к двум обвиняемым.
Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности бывшего начальника отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» Андрея Бондаренко и представительницу компании «Вог Аэро Джет» Оксану Деркач в связи с истечением сроков.

Такие решения 26 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Освободить (Бондаренко – ред.) от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 364 УК Украины в связи с истечением сроков давности. Освободить (Деркач – ред.) от уголовной ответственности по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины в связи с истечением сроков давности. Уголовное производство в части обвинения (Бондаренко и Деркач – ред.) – закрыть на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины», – говорится в решениях.

Как известно, в этом деле обвиняют бывших начальника и заместителя начальника филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» Александра Кулака и Даниила Мизина, действующего начальника отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства филиала ЦЗВ УЗ Андрея Бондаренко и менеджера ООО «Вог Аэро Джет» Оксану Деркач. Организатором является бывший заместитель директора сети АЗС WOG Анатолий Савич.

Напомним, по версии обвинения, Мизин, Кулак и Бондаренко действуя под руководством организатора правонарушения Анатолия Савича, который сейчас находится в розыске (расследование в отношении него осуществляется отдельно), и при пособничестве Деркач, злоупотребляя своим служебным положением в интересах указанного общества, при наличии действующего контракта безосновательно повысили цену поставок ним дизельного топлива для нужд УЗ сразу на 92 млн грн.

Также в этом же производстве рассматривают эпизод о заимствовании филиалом УЗ у ООО «Вог Аэро Джет» 30 тысяч тонн дизельного горючего. Долг филиал ЦОП должен был вернуть до 1 марта и 1 мая 2016 соответственно, а в случае неуплаты долга в определенные сроки - уплатить штраф в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки. Возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае.

Укрзализныця НАБУ САП коррупция Высший антикоррупционный суд Центр обеспечения производства Вог Аэро Джет
