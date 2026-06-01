От владельцев бизнеса и не только: Международный реестр убытков начал принимать новые виды заявлений

Правительство расширило перечень категорий заяв в Международный реестр убытков, что позволит гражданам, бизнесу и государству фиксировать более широкий спектр потерь, причинённых российской агрессией. Всего добавляется 14 новых категорий, которые касаются различных видов нарушений и ущерба.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«К урегулированным постановлением категориям добавятся ещё 14 новых. Подать по ним заявления в Международный реестр убытков можно будет после того, как они будут открыты в Дії. Сейчас через Дію уже можно подать заявления в Международный реестр убытков для Украины по 21 категории», – отметила Свириденко.

Расширение предусматривает возможность подачи заявлений по более широкому кругу нарушений и потерь. В частности, граждане смогут фиксировать:

утрату доступа к медицинской помощи;

утрату доступа к образованию;

другие нарушения международного гуманитарного права, прав человека и законов и обычаев войны;

дополнительные экономические потери, связанные с последствиями боевых действий и оккупации.

Для владельцев бизнеса расширяется перечень экономического ущерба, который можно будет задекларировать. Среди них:

утрата или повреждение объектов культурного назначения, использовавшихся в деятельности;

расходы на эвакуацию активов и перемещение предприятий;

другие экономические и гуманитарные убытки.

Отдельно расширяется и перечень потерь, которые фиксирует государство Украина. Речь, в частности, идёт об уничтожении объектов культурного наследия, экологическом ущербе и загрязнении окружающей среды, хищении природных ресурсов, гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения, а также расходах на разминирование и восстановление территорий.

Напомним, в 2024 году в Гааге был создан реестр для возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от российской агрессии. В апреле прошлого года сообщалось, сколько заявлений уже подали украинцы.

С мая 2025 года в Реестре убытков стала доступна категория для нежилой недвижимости, пострадавшей от войны. Это касается офисов, складов, магазинов, производственных помещений.

А в марте Кабмин увеличил компенсацию за повреждённое имущество в прифронтовых регионах с 10 до 30 млн грн, а для других территорий увеличил возмещение страховой премии с 1 до 3 млн грн.

