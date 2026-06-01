От владельцев бизнеса и не только: Международный реестр убытков начал принимать новые виды заявлений

Общество
Читати українською
Правительство расширило перечень категорий заяв в Международный реестр убытков, добавив 14 новых направлений. Это позволит фиксировать более широкий спектр гуманитарных, экономических и других потерь, причинённых российской агрессией.
Фото ілюстративне: Олександр Магула для Ґвара Медіа

Правительство расширило перечень категорий заяв в Международный реестр убытков, что позволит гражданам, бизнесу и государству фиксировать более широкий спектр потерь, причинённых российской агрессией. Всего добавляется 14 новых категорий, которые касаются различных видов нарушений и ущерба.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Репарации для Украины: этап реализации и исторические прецедентыМеханизм предоставления репараций состоит из трёх основных частей. Насколько продвинулся вопрос о выплате компенсаций Украине и как получали компенсации другие страны – на инфографике.

«К урегулированным постановлением категориям добавятся ещё 14 новых. Подать по ним заявления в Международный реестр убытков можно будет после того, как они будут открыты в Дії. Сейчас через Дію уже можно подать заявления в Международный реестр убытков для Украины по 21 категории», – отметила Свириденко.

Расширение предусматривает возможность подачи заявлений по более широкому кругу нарушений и потерь. В частности, граждане смогут фиксировать:

  • утрату доступа к медицинской помощи;
  • утрату доступа к образованию;
  • другие нарушения международного гуманитарного права, прав человека и законов и обычаев войны;
  • дополнительные экономические потери, связанные с последствиями боевых действий и оккупации.

Для владельцев бизнеса расширяется перечень экономического ущерба, который можно будет задекларировать. Среди них:

  • утрата или повреждение объектов культурного назначения, использовавшихся в деятельности;
  • расходы на эвакуацию активов и перемещение предприятий;
  • другие экономические и гуманитарные убытки.

Отдельно расширяется и перечень потерь, которые фиксирует государство Украина. Речь, в частности, идёт об уничтожении объектов культурного наследия, экологическом ущербе и загрязнении окружающей среды, хищении природных ресурсов, гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения, а также расходах на разминирование и восстановление территорий.

Напомним, в 2024 году в Гааге был создан реестр для возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от российской агрессии. В апреле прошлого года сообщалось, сколько заявлений уже подали украинцы.

С мая 2025 года в Реестре убытков стала доступна категория для нежилой недвижимости, пострадавшей от войны. Это касается офисов, складов, магазинов, производственных помещений.

А в марте Кабмин увеличил компенсацию за повреждённое имущество в прифронтовых регионах с 10 до 30 млн грн, а для других территорий увеличил возмещение страховой премии с 1 до 3 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Правительство Убытки Боевые действия Война с Россией Юлия Свириденко Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США за последние недели тайно помогли 70 судам пройти через Ормузский пролив – NYT
инфографикаНефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф
В Киеве мужчина устроил стрельбу во время конфликта на дороге, есть раненый
ВАКС закрыл дело в отношении двух фигурантов дела о дизтопливе для УЗ
Россия запретила экспорт авиационного топлива
Эксмеру Одессы Труханову снова продлили обязанности
От владельцев бизнеса и не только: Международный реестр убытков начал принимать новые виды заявлений
Апелляционная палата оставила в ВАКС дело нардепа Шевченко
В Полтаве задержали очередного агента рф, который корректировал удары по позициям ВСУ
ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты – СМИ
Больше новостей