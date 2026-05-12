Блокада Ормузского пролива может вызвать глобальный продовольственный кризис и голод – ООН

Десятки миллионов людей в мире могут оказаться под угрозой голода, если поставки удобрений через Ормузский пролив в ближайшее время не будут восстановлены.

Об этом заявил исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) Жорже Морейра да Силва, который возглавляет специальную рабочую группу по предотвращению гуманитарного кризиса, передает France24.

По его словам, у международного сообщества есть всего несколько недель, чтобы не допустить катастрофического развития событий.

«У нас есть несколько недель, чтобы предотвратить то, что, вероятно, станет масштабным гуманитарным кризисом. Мы можем стать свидетелями ситуации, которая подтолкнёт ещё 45 миллионов человек к голоду и истощению», – заявил он.

Как известно, Ормузский пролив является одним из ключевых морских маршрутов мировой торговли. Помимо нефти и газа, через него транспортируют значительные объёмы удобрений и компонентов для их производства, в частности аммиак, карбамид и серу. После обострения конфликта между США, Израилем и Ираном движение судов в регионе существенно осложнилось.

В ООН подчёркивают, что больше всего последствия могут ощутить страны Африки и Азии, где посевные кампании зависят от своевременных поставок удобрений. Часть государств должна завершить посевной сезон уже в ближайшие недели, поэтому задержка поставок может напрямую повлиять на будущие урожаи и доступность продовольствия.

Морейра да Силва сообщил, что в марте генеральный секретарь ООН создал специальную рабочую группу, которая должна организовать механизм безопасного прохождения судов с удобрениями через Ормузский пролив. По его словам, он уже провёл переговоры с представителями более 100 стран, пытаясь заручиться поддержкой инициативы.

Впрочем, ключевые стороны конфликта и крупные производители удобрений в регионе пока не оказали полной поддержки этому механизму. Речь, в частности, идёт о США, Иране и странах Персидского залива.

В ООН также предупреждают, что хотя мировые цены на продовольствие ещё не продемонстрировали резкого скачка, стоимость удобрений уже существенно выросла. Эксперты опасаются, что это приведёт к сокращению использования удобрений фермерами, падению продуктивности сельского хозяйства и новому витку глобальной продовольственной инфляции.

По оценкам ООН, для предотвращения наихудшего сценария достаточно обеспечить проход в среднем пяти судов с удобрениями и сырьём в сутки через Ормузский пролив.

«Проблема заключается только в политической воле. Мы не можем откладывать то, что возможно и срочно необходимо сделать – обеспечить прохождение удобрений через пролив и минимизировать риск массовой продовольственной опасности в мире», – подчеркнул Морейра да Силва.

Напомним, ранее медиа писали, что мировые цены на продукты могут резко вырасти из-за перебоев с поставками энергоносителей и удобрений, вызванных блокадой Ормузского пролива.

По данным СМИ, из-за продолжительной войны между США и Ираном мировые цены на удобрения уже выросли более чем на 50%.

Также известно, что из-за остановки заводов по производству удобрений под угрозой уже оказались урожаи основных культур, в частности риса.

