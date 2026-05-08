Иран обвинил США в нарушении перемирия после новых ударов в районе Ормузского пролива

Иранские власти обвинили США в срыве перемирия после атак в районе Ормузского пролива. Тегеран говорит об ударах по танкерам и гражданским районам, а в США это называют ответом на ракетные и дроновые атаки Ирана.
US Central Command

Иран заявил, что США нарушили режим прекращения огня, атаковав танкеры и гражданские районы вблизи Ормузского пролива. В Вашингтоне в свою очередь утверждают, что американские силы ответили на ракетные и дроновые удары со стороны Ирана.

Об этом пишет Reuters.

Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после новых атак в районе Ормузского пролива. Об этом заявило центральное командование «Хатам аль-Анбия» и государственные иранские СМИ.

По утверждению Тегерана, американские силы атаковали иранский нефтяной танкер, следовавший из района Джаска к Ормузскому проливу, а также еще одно судно возле эмиратского порта Фуджейра.

Кроме того, иранская сторона заявила об авиаударах по гражданским районам вдоль побережья Бандар-Хамира, Сирика и острова Кешм, которые якобы были осуществлены при поддержке отдельных стран региона.

В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) сообщает, что иранские силы атаковали американские военные корабли вблизи Ормузского пролива баллистическими и крылатыми ракетами, дронами и малыми катерами.

В ответ США перехватили цели и нанесли удары по иранским военным объектам, в частности по пусковым установкам ракет и дронов, командным пунктам и системам разведки и наблюдения.

В CENTCOM заявили, что американские силы «не стремятся к эскалации», но готовы защищать свои войска и интересы в регионе. По данным командования, ни один американский объект не пострадал.

Между тем иранские государственные медиа утверждают, что атака на американские корабли стала ответом на предыдущий инцидент с нефтяным танкером, который США якобы пытались остановить во время блокады в Ормузском проливе.

Напомним, ранее в США объявили об окончании военной операции против Ирана под названием «Эпическая ярость». Госсекретарь Марко Рубио объявил о переходе к новому этапу региональной стратегии, проекту «Свобода», цель которого заключалась в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе по инициативе Дональда Трампа.

Однако позже президент Дональд Трамп заявил о приостановке операции «Проект Свобода», а сопровождение торговых судов через пролив было поставлено на паузу, хотя режим блокады сохранился.

Параллельно с этим появилась информация, что Вашингтон и Тегеран финализируют работу над кратким меморандумом. Этот документ должен официально зафиксировать прекращение боевых действий и стать фундаментом для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

В то же время Трамп заявлял, что США готовы вернуться к активным бомбардировкам или даже усилить их, если Иран откажется соблюдать ранее согласованные договоренности.

США Иран Ближний Восток Ормузский пролив
