На Мальте взорвалась фабрика пиротехники: повреждены дома и транспорт, есть пострадавшие

На Мальте утром 1 июня произошел мощный взрыв на предприятии по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory.

Об этом сообщило местное издание MaltaToday.

Чрезвычайное происшествие произошло около 6.30 утра, известно как минимум о двух пострадавших. Их госпитализировали в местный госпиталь Матери Божьей.

«Пострадавшие – двое мужчин 67 и 47 лет. На момент взрыва они находились на полях недалеко от фабрики. У обоих легкие повреждения и шок», – пишут журналисты со ссылкой на данные полиции.

Как известно, за взрывом последовала серия более мелких детонаций. В небо поднялся густой столб дыма, который был виден из разных частей острова. В результате чрезвычайного происшествия значительным разрушениям подверглась окружающая инфраструктура. К счастью, во время взрыва на территории фабрики не было ни одного из работников.

По данным экстренных служб и журналистов, повреждены жилые дома, во многих зданиях вблизи эпицентра взрыва выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Также пострадал транспорт, припаркованный недалеко от завода.

Взрывной волной также задело коммерческие и хозяйственные постройки, расположенные в зоне поражения.

В то же время, несмотря на пугающие кадры, по предварительным данным спасателей, погибших в результате инцидента нет. На месте происшествия продолжают работать пожарные, бригады скорой помощи и полиция. Сейчас территория вокруг уничтоженной фабрики оцеплена из-за угрозы повторных взрывов, а жителей прилегающих районов эвакуировали. Правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства, которые привели к возгоранию на производстве.

Премьер-министр Роберт Абела заявил, что он сочувствует пострадавшим, и добавил, что на место происшествия немедленно были направлены должностные лица и работники властей страны для оказания помощи.

