Штаты возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив – СМИ

Военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских судов для прохода через Ормузский пролив.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, первым пролив пересек греческое судно, которое перевозило два миллиона баррелей нефти. Танкер застрял в Персидском заливе еще в начале марта.

В ближайшие дни ВМС США планируют оказать содействие более 10 судам. В список войдут как супертанкеры, так и контейнеровозы.

Напомним, утром 26 мая военные США нанесли удары по иранским ракетным пусковым площадкам и катерам в районе Ормузского пролива несмотря на режим прекращения огня, заявив, что действовали «в рамках самообороны».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Америка и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня.

Администрация президента США Дональда Трампа 25 мая предупредила, что дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

