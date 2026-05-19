НАТО изучает возможность запуска миссии в Ормузском проливе для защиты судов – Bloomberg

Мир
Читати українською
В НАТО обсуждается возможность запуска миссии для обеспечения прохода торговых судов через Ормузский пролив.
Фото: НАТО

В НАТО обсуждается возможность запуска миссии для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив в случае, если морской путь не будет открыт до начала июля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей Альянса и дипломатов стран-членов.

Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливеЧто известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

По данным источников, единства по поводу потенциальной миссии пока нет. Так, часть стран выступает против втягивания НАТО в конфликт, другие поддерживают идею восстановления свободы судоходства.

При этом некоторые государства уже координируют отдельные планы по безопасности морских перевозок после завершения боевых действий. Окончательные политические консультации должны пройти на саммите лидеров стран Альянса 7-8 июля в Анкаре.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Альянс уже оценивает потенциальные сценарии разблокирования судоходства.

«Политическое направление определяется в первую очередь, а затем следует формальное планирование...Думаю ли я об этом? Безусловно», – сказал он.

Напомним, накануне глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти в мире из-за ситуации на Ближнем Востоке сокращаются чрезвычайно быстрыми темпами и при нынешних условиях их может хватить лишь на несколько недель.

По данным СМИ, в Пентагоне подготовили несколько сценариев возобновления военных ударов по Ирану, а окончательное решение относительно дальнейших действий должен принять президент США Дональд Трамп.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАТО США Иран Ближний Восток Ормузский пролив Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаОт 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф
НАТО изучает возможность запуска миссии в Ормузском проливе для защиты судов – Bloomberg
авторская колонкаЯдерные учения и не только: угрожает ли Беларусь войной Украине
Чехия хочет ограничить финансовую поддержку для украинских беженцев
Родители Ермака летали в рф после того, как их сын стал помощником Зеленского – СМИ
В ЕК раскритиковали решение Штатов продлить ослабление нефтяных санкций против россии
Атака россии на Прилуки: количество жертв и раненых возросло
Россия возобновила отгрузку нефти со всех причалов в Новороссийске – СМИ
инфографикаДни памяти и скорби в Украине: календарь на 2026 год
В МИД Китая возразили, что Си Цзиньпин указал Трампу на ошибку путина в отношении Украины
Больше новостей