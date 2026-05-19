НАТО изучает возможность запуска миссии в Ормузском проливе для защиты судов – Bloomberg

В НАТО обсуждается возможность запуска миссии для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив в случае, если морской путь не будет открыт до начала июля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей Альянса и дипломатов стран-членов.

3 марта 2026, 18:24 Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливе Что известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

По данным источников, единства по поводу потенциальной миссии пока нет. Так, часть стран выступает против втягивания НАТО в конфликт, другие поддерживают идею восстановления свободы судоходства.

При этом некоторые государства уже координируют отдельные планы по безопасности морских перевозок после завершения боевых действий. Окончательные политические консультации должны пройти на саммите лидеров стран Альянса 7-8 июля в Анкаре.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Альянс уже оценивает потенциальные сценарии разблокирования судоходства.

«Политическое направление определяется в первую очередь, а затем следует формальное планирование...Думаю ли я об этом? Безусловно», – сказал он.

Напомним, накануне глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти в мире из-за ситуации на Ближнем Востоке сокращаются чрезвычайно быстрыми темпами и при нынешних условиях их может хватить лишь на несколько недель.

По данным СМИ, в Пентагоне подготовили несколько сценариев возобновления военных ударов по Ирану, а окончательное решение относительно дальнейших действий должен принять президент США Дональд Трамп.

