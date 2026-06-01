Эксмеру Одессы Труханову снова продлили обязанности

Политика
Читати українською
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова до 1 августа 2026 года.
Фото: truonline / Telegram

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова, до 1 августа 2026 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Согласно решению суда, обвиняемый обязан:

  • являться по каждому требованию суда;
  • не покидать Одессу и Одесскую область без разрешения суда;
  • сообщать о смене места жительства;
  • воздерживаться от общения с определёнными лицами;
  • сдать документы для выезда из Украины и въезда в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

В случае невыполнения этих обязанностей суд может применить более строгую меру пресечения или наложить денежное взыскание.

Напомним, 28 октября прошлого года бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и ещё восьми лицам «сообщили о подозрении» по делу о служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек.

По версии следствия, Труханов ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Из-за этого в течение многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.

В январе Печерский районный суд Киева «изменил меру пресечения для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова». Его освободили из-под домашнего ареста. В феврале Труханову «уже продлевали срок действия процессуальных обязанностей».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Геннадий Труханов Одесса ВАКС Суд Мэр
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США за последние недели тайно помогли 70 судам пройти через Ормузский пролив – NYT
инфографикаНефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф
В Киеве мужчина устроил стрельбу во время конфликта на дороге, есть раненый
ВАКС закрыл дело в отношении двух фигурантов дела о дизтопливе для УЗ
Россия запретила экспорт авиационного топлива
Эксмеру Одессы Труханову снова продлили обязанности
От владельцев бизнеса и не только: Международный реестр убытков начал принимать новые виды заявлений
Апелляционная палата оставила в ВАКС дело нардепа Шевченко
В Полтаве задержали очередного агента рф, который корректировал удары по позициям ВСУ
ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты – СМИ
Больше новостей