Эксмеру Одессы Труханову снова продлили обязанности

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова, до 1 августа 2026 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Согласно решению суда, обвиняемый обязан:

являться по каждому требованию суда;

не покидать Одессу и Одесскую область без разрешения суда;

сообщать о смене места жительства;

воздерживаться от общения с определёнными лицами;

сдать документы для выезда из Украины и въезда в Украину;

носить электронное средство контроля.

В случае невыполнения этих обязанностей суд может применить более строгую меру пресечения или наложить денежное взыскание.

Напомним, 28 октября прошлого года бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и ещё восьми лицам «сообщили о подозрении» по делу о служебной халатности, приведшей к гибели девяти человек.

По версии следствия, Труханов ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей города. Из-за этого в течение многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям.

В январе Печерский районный суд Киева «изменил меру пресечения для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова». Его освободили из-под домашнего ареста. В феврале Труханову «уже продлевали срок действия процессуальных обязанностей».

