В Полтаве задержали очередного агента рф, который корректировал удары по позициям ВСУ

В Полтаве сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины выявили и задержали еще одного российского информатора, который собирал координаты украинских военных объектов для последующих ракетно-дроновых ударов.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, местный безработный вышел на связь с российскими спецслужбами через Telegram-каналы, где искал «подработку». За обещание денежного вознаграждения он начал объезжать Полтаву и окрестности на такси, фиксируя потенциальные позиции Сил обороны Украины.

Наибольший интерес для врага представляли позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Также мужчина фотографировал административные здания и служебные автомобили подразделений Национальной полиции и передавал российской стороне фото- и видеоматериалы с координатами.

СБУ заблаговременно выявила его деятельность, задокументировала преступные действия и приняла меры для защиты расположения украинских военных. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами контактов с российскими кураторами. Экспертизы подтвердили факты сотрудничества с врагом.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области завербованного россиянами 16-летнего школьника, который корректировал вражеские атаки по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

А ранее СБУ выявила агентурную сеть ФСБ, которая корректировала удары рф по Киевской и Одесской областям.

Также в мае сотрудники СБУ задержали в Одессе киллера рф, который планировал убийство офицера ВМС ВСУ.

