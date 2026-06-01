На Львовщине чиновнику дорожной службы Березе объявили о подозрении в растрате 94 млн грн

НАБУ и САП совместно с полицией сообщили о подозрении в нецелевом использовании более 94 млн грн одному из руководителей Службы автомобильных дорог во Львовской области Олегу Березе.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, не указывая фамилии подозреваемого. Однако, по информации «Слово и дело», речь идет именно о Березе.

«НАБУ и САП совместно с УСР во Львовской области ДСР Нацполиции сообщили начальнику Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области (ранее – Служба автомобильных дорог во Львовской области) о подозрении в нецелевом использовании бюджетных средств», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2022 году чиновник организовал оплату капитального ремонта площадки на трассе М-10 за счет средств, выделенных на текущие расходы, несмотря на то что достоверно знал об отсутствии бюджетных ассигнований на такие расходы.

Как отмечается, именно расходы на текущий ремонт дорог имели приоритет, что обеспечивало быстрый расчет с подрядчиком.

В результате этого в декабре 2022 года подрядной организации перечислили более 92 млн грн бюджетных средств не по целевому назначению и около 2 млн грн в 2023-м. Общая сумма – почти 94 млн грн. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК Украины, следствие продолжается.

Напомним, в апреле в Киеве двум заместителям директора филиала УЗ «Центр по строительству и ремонту путей» сообщено о подозрении в растрате 4,4 млн гривен при закупке оборудования для локомотивов.

Кроме этого, НАБУ и САП разоблачили схему хищения почти 20 млн грн на жилье для переселенцев.

Также ВАКС продлил следствие по делу о завладении средствами завода «Южмаш».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.