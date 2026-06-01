В Киеве мужчина устроил стрельбу во время конфликта на дороге, есть раненый

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время дорожного конфликта в одном из районов столицы устроил стрельбу, тяжело ранив другого водителя.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как отмечается, инцидент произошел в Оболонском районе столицы во время дорожного конфликта.
«Установлено, что между водителями произошел дорожный спор из-за выяснения приоритета на дороге. Во время ссоры фигурант достал пистолет и трижды выстрелил в сторону 41-летнего водителя, после чего скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.
По данным полиции, одна из пуль попала потерпевшему в живот – его госпитализировали с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии.
В столице была введена специальная полицейская операция, и на поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции. Правоохранители разыскали его в Киевской области, где он скрывался на территории дачного кооператива.
Сообщается, что следователи провели обыск в жилище фигуранта и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а огнестрельное оружие было изъято.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Фигуранту грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Напомним, в мае в Светловодском городском совете в Кировоградской области произошла стрельба во время конфликта между работниками. Два человека получили ранения.
Также ранее в Запорожье военнослужащий открыл стрельбу возле магазина. Тогда ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.
По данным полиции, по состоянию на апрель 2026 года в Украине в легальном обороте находится более 1,1 млн единиц огнестрельного оружия.
