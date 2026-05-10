Танкеру с СПГ впервые с начала войны удалось пройти через Ормузский пролив – СМИ

Танкер со сжиженным природным газом из Катара прошел через Ормузский пролив впервые с начала войны между США и Ираном.

До этого Катар, на который в прошлом году приходилась почти пятая часть мирового экспорта СПГ, с начала конфликта между США и Ираном в конце февраля не мог вывезти ни одной партии сжиженного газа через Персидский залив.

По данным сервисов отслеживания судов, по состоянию на воскресенье, 10 мая, танкер Al Kharaitiyat, загруженный на экспортном терминале Рас-Лаффан в начале месяца, вышел из Ормузского пролива и сейчас находится в Оманском заливе. Следующим пунктом назначения судна указан Пакистан.

Отмечается, что танкер, вероятно, прошел по северному маршруту вдоль побережья Ирана, который был согласован Тегераном. Согласно базе данных Equasis, танкер Al Kharaitiyat принадлежит катарской компании Nakilat.

В Bloomberg подчеркивают, что несмотря на успешный рейс Al Kharaitiyat, это пока не означает возвращения к довоенным объемам экспорта.

Ранее Катар уже несколько раз пытался вывезти СПГ через Ормузский пролив, однако суда в итоге вынуждены были разворачиваться.

Напомним, 8 апреля Катар начал подготовку к возобновлению работы крупнейшего в мире комплекса по производству сжиженного природного газа.

Как известно, Европейский Союз в первом квартале нарастил закупки российского сжиженного природного газа на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее из-за военного конфликта и возможных перебоев с топливом Еврокомиссия призвала государства ЕС срочно позаботиться о запасах газа на следующую зиму.

