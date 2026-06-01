Аналитики ISW объяснили, зачем россия распространяет фейки об атаках на АЭС

Россия системно распространяет фейки про якобы украинские атаки на оккупированную Запорожскую АЭС, используя их как информационный инструмент для оправдания возможной эскалации и новых ударов по территории Украины.

Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

31 мая 2026, 08:29 «Как всегда не хватает логики»: в МИД опровергли обвинения рф в якобы атаке Украины на ЗАЭС МИД Украины назвал обвинения россии о якобы атаке на Запорожскую АЭС информационной операцией и подчеркнул, что реальным источником угрозы является российская оккупация станции.

Как известно, российские представители на Запорожской АЭС заявили о якобы двух украинских ударах 30 и 31 мая. В первом случае речь шла о «попадании» в турбинный зал энергоблока №6, во втором – о «ударе» по транспортному цеху станции. Российская сторона традиционно возложила ответственность на Украину, не предоставив подтверждённых доказательств.

Аналитики ISW считают, что такие эпизоды являются частью более широкой информационной стратегии Кремля. Цель – создать основу для возможного оправдания новых массированных ударов по территории Украины и перекладывания ответственности на Киев. В отчёте также подчёркивается, что российские официальные лица регулярно делают бездоказательные заявления о якобы украинских атаках на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, чтобы легитимизировать собственные эскалационные действия.

В МИД Украины также отмечали, что россия запускает новую волну таких обвинений перед каждым заседанием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отдельно ISW напоминает, что российская сторона фактически превратила оккупированную Запорожскую АЭС в военно используемый объект: на её территории и вблизи реакторов размещаются военные подразделения и техника, а также, по данным различных сообщений, осуществляются запуски беспилотников. Это, по оценке экспертов, создаёт дополнительные риски для ядерной безопасности в Европе.

Напомним, накануне Силы обороны Украины опровергли заявления российской стороны о якобы атаке беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию. В военном командовании назвали такие обвинения очередной информационной провокацией и попыткой дискредитировать Украину.

Кроме этого, в МИД также отвергли обвинения РФ относительно якобы атаки Украины на ЗАЭС.

Представители МАГАТЭ зафиксировали повреждения внешней части здания турбинного зала на оккупированной Запорожской АЭС, а также подтвердили, что уровень радиации остаётся в пределах нормы.

А позже российская пропаганда распространила ещё один фейк о якобы новом ударе Вооружённых сил Украины по оккупированной Запорожской АЭС, заявив о «уничтожении» автобусов и автомобилей на территории транспортного цеха.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.