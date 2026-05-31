На форуме по безопасности в Сингапуре ИИ назвали опаснее ядерного оружия – СМИ

Во время международного форума по безопасности в Сингапуре участники дискуссии заявили, что стремительное развитие искусственного интеллекта может представлять для мира не меньшую, а кое-где и большую угрозу, чем ядерное оружие.

Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты предупредили, что использование ИИ в военной сфере способно настолько сократить время на принятие решений, что люди просто не будут успевать адекватно оценивать ситуацию, что повышает риск ошибок и опасной эскалации конфликтов.

Командующий 1-м корпусом Ракетных войск армии Пакистана Науман Закрия заявил, что искусственный интеллект может фактически разрушить так называемый цикл OODA (наблюдение, ориентация, решение и действие), который лежит в основе военного планирования.

По его словам, скорость обработки информации может превысить возможности человека анализировать события.

«Люди начнут действовать нерационально, а их решения могут быть чрезвычайно радикальными», – подчеркнул он.

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич предостерегла, что современные технологии одновременно несут огромный потенциал и значительные риски.

Она отметила, что применение ИИ в войнах усложняет понимание того, кто именно принимает решение о применении силы.

«Мы уже не знаем, где именно нажимается спусковой крючок. Это может происходить за тысячи километров от места событий», – сказала она.

Представитель Народно-освободительной армии Китая Мэн Сянцин в ходе дискуссии подтвердил политику Пекина относительно неприменения ядерного оружия первым.

По его словам, мир стал бы безопаснее, если бы другие государства также придерживались такого подхода.

Начальник обороны Нидерландов Онно Эйхельсхейм подчеркнул, что искусственный интеллект уже стал частью современных боевых действий.

Он привел пример Украины, где технологии ИИ используются для прогнозирования и анализа российских атак. Также США ранее сообщали о применении искусственного интеллекта при планировании военных операций против Ирана.

«Искусственный интеллект создает огромные риски эскалации. Но он уже используется, и этот процесс невозможно остановить», – подытожил он.

