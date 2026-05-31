Масштабный пожар вспыхнул на территории старейшего НПЗ в россии после атаки

В российском Саратове на рассвете 31 мая прогремели взрывы на фоне угрозы применения беспилотников. После этого в городе возник крупный пожар в районе промышленной зоны. Сообщается об ударах по территории местного НПЗ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и российские СМИ.

Ночью в Саратове слышали взрывы и работу ПВО. После серии ударов начался пожар, который, вероятно, охватил территорию одного из промышленных объектов.

По предварительной информации, под удар могла попасть установка изомеризации на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Местные власти лишь сообщали об атаке украинских дронов.

Тем временем в сети продолжают публиковать видео и фото с масштабным возгоранием и дымом над промышленной частью города. Местные паблики сообщают о нескольких очагах пожара.

Саратовский НПЗ является одним из старейших и крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру российской компании «Роснефть». Завод производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

По сообщениям мониторинговых каналов, это не первый удар по предприятию в этом году. НПЗ в Саратове уже неоднократно подвергался атакам беспилотников, что приводило к остановкам части производства и ремонтным работам.

Напомним, накануне под ударом был российский Таганрог, где уничтожили два вражеских самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер» на военном аэродроме.

А недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

