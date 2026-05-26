Иран передаст обогащенный уран США или уничтожит его на месте – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров по ядерной программе Тегерана иранский обогащенный уран должен быть немедленно передан США или уничтожен на месте.

Об этом говорится в заявлении главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

«Обогащенный уран (ядерная пыль!) будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его доставили в США и уничтожили, либо еще лучше, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте», – заявил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что за этим процессом должно наблюдать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) или «его аналог».

В то же время, в администрации Трампа заявили, что Иран якобы согласился на утилизацию своего высокообогащенного урана в ходе переговоров со США.

Как пишет CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, США считают, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил типовое соглашение. Однако окончательное соглашение еще должно быть достигнуто, прежде чем что-либо будет подписано.

По словам неназванного чиновника, в Вашингтоне хотят, чтобы именно Тегеран взял на себя обязательства утилизировать высокообогащенный уран и решить другие ядерные проблемы.

Напомним, по данным СМИ, Иран сообщил о готовности вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Местом хранения запасов в таком случае может стать Китай.

Как известно, на днях государственный секретарь США Рубио заявил, что Америка и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня. При этом американский президент Дональд Трамп назвал переговоры «болезненными» и заявил, что при определенных обстоятельствах возможны новые удары.

Стоит также отметить, что ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают «повторные чрезмерные требования» во время переговоров с Тегераном.

