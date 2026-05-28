США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о перемирии – Axios

США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.
Об этом сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.
По информации журналистов, документ еще не вступил в силу. Окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп, а Тегеран свое согласие официально пока также не подтвердил.
В Вашингтоне отмечают, что речь идет о рамочной договоренности, которая должна посадить стороны за стол переговоров, а не о финальном соглашении.
Проект меморандума предусматривает 60-дневный переговорный период по ключевым вопросам, в частности, судьбе высокообогащенного урана Ирана и условий его ядерной программы. Кроме того, документ содержит обязательство по «беспрепятственному» судоходству в Ормузском проливе.
Отдельно предполагается постепенное ослабление санкций и возможные исключения для экспорта иранской нефти, а также обсуждение разблокирования замороженных активов и гуманитарных поставок.
Напомним, накануне США нанесли новые удары по территории Ирана. Американские военные атаковали объект, который, по данным Вашингтона, представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
До этого администрация президента США Дональда Трампа 25 мая предупредила, что дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.
