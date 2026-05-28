США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о перемирии – Axios

США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.

13 марта 2026, 15:46 «Авраам Линкольн», «Джеральд Форд», «Джордж Буш»: что известно об авианосцах, которые США задействовали против Ирана Все три авианосца, которые США отправили в сторону Ирана, оснащены ракетным и радиолокационным вооружением, а также обладают необходимыми системами для ближнего боя. Подробнее – на инфографике.

По информации журналистов, документ еще не вступил в силу. Окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп, а Тегеран свое согласие официально пока также не подтвердил.

В Вашингтоне отмечают, что речь идет о рамочной договоренности, которая должна посадить стороны за стол переговоров, а не о финальном соглашении.

Проект меморандума предусматривает 60-дневный переговорный период по ключевым вопросам, в частности, судьбе высокообогащенного урана Ирана и условий его ядерной программы. Кроме того, документ содержит обязательство по «беспрепятственному» судоходству в Ормузском проливе.

Отдельно предполагается постепенное ослабление санкций и возможные исключения для экспорта иранской нефти, а также обсуждение разблокирования замороженных активов и гуманитарных поставок.

Напомним, накануне США нанесли новые удары по территории Ирана. Американские военные атаковали объект, который, по данным Вашингтона, представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

До этого администрация президента США Дональда Трампа 25 мая предупредила, что дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.