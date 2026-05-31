Самому старшему участнику НМТ, который сдает тест в 2026 году, исполнилось 73 года

Для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году уже зарегистрировались более 350 тысяч человек. Среди них есть и 73-летний абитуриент, который стал самым старшим участником тестирования в этом году.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

22 апреля 2026, 13:44 На НМТ-2026 зарегистрировали рекордное количество участников за годы большой войны

По словам главы МОН, количество желающих сдавать НМТ и поступать в украинские заведения высшего образования растет уже третий год подряд. В этом году на тестирование зарегистрировались более 350 тысяч участников, а самому старшему из них – 73 года.

«Мы имеем сегодня более 350 000 регистраций. Около 103 000 – это люди, молодежь, и иногда даже не молодежь. По-моему, самому старшему 73 года, кто будет сдавать НМТ. Так это люди, которые не заканчивали в этом году заведения общего среднего образования. То есть около 250 000 – это те, кто окончил заведения образования в этом году», – рассказал Лисовой.

В то же время около 30 тысяч заявок подали украинцы, которые сейчас находятся за границей, но планируют получать высшее образование в Украине.

Министр также отметил, что предоставленное мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешение на выезд за границу не привело к массовому оттоку студентов. Напротив, украинские университеты сохраняют высокий спрос среди поступающих.

Особенно популярными остаются заведения образования в регионах, где есть возможность обеспечить безопасное офлайн-обучение. Среди таких городов – Житомир, Луцк, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород.

