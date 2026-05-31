Во Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов вспыхнули массовые беспорядки

Во Франции после победы «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов зафиксированы масштабные беспорядки, столкновения с полицией и массовые задержания. Также есть раненые правоохранители.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечается, всего по стране задержаны 416 человек, из них 283 – в Париже, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. По его словам, в результате инцидентов по всей стране ранены семеро правоохранителей. Один из полицейских находится в тяжёлом состоянии после падения в городе Ажен (департамент Лот-и-Гаронна), где также происходили столкновения.

Волна инцидентов охватила как минимум пятнадцать городов. В некоторых из них зафиксированы поджоги, использование пиротехники, повреждение городского имущества и попытки мародёрства. В ряде случаев правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ и средства для разгона толпы.

В частности, в Ренне зафиксировано как минимум несколько случаев ограблений, в Страсбурге и Гренобле также сообщалось о мародёрстве в магазинах, а в Лионе, Дижоне и других городах – поджоги мусорных контейнеров, использование файеров и столкновения с полицией.

В столице основные инциденты происходили одновременно в нескольких районах – возле Парк де Пренс, на Елисейских полях, а также в районе Порт-де-Сен-Клу. По данным полиции, часть людей пыталась прорваться в фан-зоны, в частности возле стадиона, где проходил просмотр финала. Были зафиксированы попытки силового проникновения, после чего полиция применила спецсредства.

На Елисейских полях, где собрались тысячи болельщиков, периодически вспыхивали столкновения с правоохранителями, поджигались велосипеды и мусорные баки, а также повреждались остановки общественного транспорта.

В разных районах Парижа сообщалось о поджогах транспортных средств и велосипедов, разбитых остановках и витринах магазинов, ранениях гражданских и полицейских, одном случае наезда автомобиля на полицейского, который после этого скрылся с места происшествия, а также отдельных случаях ножевых ранений и тяжёлых травм в толпе.

Несмотря на беспорядки, министр внутренних дел заявил, что запланированные праздничные мероприятия в Париже не отменяются. В частности, речь идёт о масштабном праздновании на Марсовом поле, которое должно пройти с участием десятков тысяч людей.

Для контроля ситуации во Франции был развернут беспрецедентный силовой ресурс — 22 000 полицейских и жандармов, из них около 8 000 в Париже и агломерации. Власти подчёркивают, что действия сил безопасности направлены на предотвращение дальнейшей эскалации и защиту общественного порядка.

